ВИДЕО | Cилы обороны Эстонии получили гранатометы Carl-Gustav новейшей модификации
Приобретение 700 гранатометов Carl-Gustav M4 обошлось Министерству обороны более чем в 20 млн евро, пишет rus.err.
Шведский ручной противотанковый гранатомет Carl Gustaf M4 улучшит противотанковые возможности эстонской армии. Кроме того, благодаря совместной закупке с Латвией и Швецией, гранатометы удалось получить по выгодной цене.
„У новой модели есть новые опции, которых нет у прежних модификаций. У нее новый прицел, который позволяет производить эффективную стрельбу по целям в дневное и ночное время. Также M4 можно носить в заряженном виде, что запрещалось на прежних модификациях, а это увеличивает скорость выстрела. К тому же принцип работы новой системы идентичен с предыдущими моделями, поэтому дополнительного переобучения не потребуется“, - сказал главный оружейник Сил обороны Эстонии Ристо Пяртель.