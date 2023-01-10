ВИДЕО | Cилы обороны Эстонии получили гранатометы Carl-Gustav новейшей модификации

„У новой модели есть новые опции, которых нет у прежних модификаций. У нее новый прицел, который позволяет производить эффективную стрельбу по целям в дневное и ночное время. Также M4 можно носить в заряженном виде, что запрещалось на прежних модификациях, а это увеличивает скорость выстрела. К тому же принцип работы новой системы идентичен с предыдущими моделями, поэтому дополнительного переобучения не потребуется“, - сказал главный оружейник Сил обороны Эстонии Ристо Пяртель.