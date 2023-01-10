„Ты будешь жить в наших сердцах“. Умерла служебная собака, которая спасла несколько человеческих жизней

„Ушел на небеса мой герой. Начо не был просто собакой, он установил высокую планку для меня, которую преодолеть невозможно. Он обучал меня, заставил изменить характер, посмотреть на дрессировку собаки другим взглядом. Начо всегда был отличник, он никогда не довольствовался тройками, как его хозяин“, - написал Бамберг.

„Cвоими трюками он порадовал сотни детей, благодаря своему нюху он спасал человеческие жизни, иногда были нужны и его острые зубы!!! Для своих он был защитник, очень верный и мудрый друг, - сказал кинолог - Ты будешь жить в наших сердцах“.

На заслуженный отдых Начо в в Идаской префектуре проводили в июне. За многие годы службы под руководством Рауля Бамберга Начо спас жизни четырех человек, находил наркотики, задерживал преступников и радовал детей своими выступлениями.

„Начо – это собака мечты, он очень умный и мы прекрасно сработались“, – говорил ранее о своем питомце и напарнике Рауль Бамберг.

Начо, официально Мекбергер Онни, – бельгийская овчарка, в январе ему исполниляось 11 лет. Он прибыл в Департамент полиции и погранохраны из Финляндии в возрасте двух месяцев весной 2012 года.

По словам Бамберга, первым значимым достижением Начо было обнаружение большого количества нарковещества, когда собаке не было еще и года. За время службы Начо спас четырех человек – это было пропавшие и заблудившиеся люди, которых нашли живыми благодаря острому нюху и быстрым лапам полицейской собаки. Также Начо задерживал пытавшихся скрыться от полиции нетрезвых водителей и подозреваемых в убийстве лиц, десятки раз находил спрятанные наркотики и помогал коллегам из других организаций. В 2018 году Начо был назван лучшей служебной собакой Департамента полиции и погранохраны.