МНЕНИЕ | Загадка этих выборов — что сделают русскоязычные избиратели?

Несомненно, часть негативных прогнозов сбылась, однако ситуация в экономике отнюдь не такая черно-белая, как она представлялась в самых пессимистичных прогнозах.



От экономической ситуации зависят уровень жизни людей, их зарплаты и пенсии, а также то, сколько государство сможет потратить на важные общественные услуги: образование, здравоохранение, социальную защиту и т. д.



Нынешнюю ситуацию ни в коем случае нельзя считать удовлетворительной. Показатели отрицательные, например, в промышленности, розничной торговле и строительстве. В то же время, цифры экспорта услуг в последнее время были положительными.



В конце года Рийгикогу решил существенно увеличить размер пособий для многодетных семей и детских пособий, в этом году увеличатся пенсии. В определенных секторах (спасатели, полицейские, учителя) ожидается значительное повышение заработной платы. Однако в основном рост доходов все еще уступает темпу роста цен.



В воздухе витает опасность нового глобального экономического кризиса, но в этом отношении аналитики вовсе не могут прийти к консенсусу. Есть те, кто ожидает, что в новом году начнется новый серьезный экономический кризис, и те, кто отнюдь не считает это вероятным.



Можно было бы подумать, что вышеупомянутые тенденции заставили людей более критично относиться к правящим партиям, однако это не так.



Предсказывалось, что Партия реформ и другие правительственные партии неизбежно начнут терять поддержку, как только в Эстонии начнется экономическая турбулентность. В конце августа и в сентябре казалось, что так оно и будет, но начиная с октября возглавляющая правительство Партия реформ укрепила свою поддержку, а крупнейшая оппозиционная партия EKRE значительно потеряла ее.



Рейтинги других правительственных партий — Социал-демократической партии и Isamaa — остались примерно на том же уровне, что и осенью, и за зиму особо масштабных изменений не произошло.



Мало кто из политиков предсказывает, что за оставшbеся месяцы до выборов что-то может кардинально измениться.



Однако остается один большой вопросительный знак — как поведет себя на этих выборах русскоязычный избиратель?



Понятно, что Центристская партия, до сих пор занимавшая позицию лидера в нише русскоязычных избирателей, по сравнению с ситуацией четырехлетней давности потеряла очень большую часть поддержки, прежде всего, среди русскоязычных избирателей. Однако менее понятно то, что эти люди будут делать теперь. Кого они будут поддерживать и придут ли они вообще на выборы?



Между тем партия EKRE завоевала расположение многих русскоязычных избирателей, но в последнее время вовсе потеряла поддержку среди русскоязычных граждан, и, вероятно, потеряет ее еще больше, потому что партия и ее лидеры представляют все более радикальные националистические взгляды.



Сейчас, конечно же, кажется, что значительная часть русскоговорящих избирателей просто не придет на предстоящие выборы. Однако есть и те русскоязычные избиратели, которые проголосуют не так, как на прошлых выборах, а также те, которые придут на выборы впервые. Пропорции между этими группами никто не может предсказать.



Тем не менее, ясно одно: решения русскоязычных избирателей окажут значительное влияние на результаты предстоящих выборов, а также на эстонскую политику в долгосрочной перспективе.



Во-первых, сидение дома значительной части русскоязычных избирателей сразу же означает более низкую активность, но не по всей Эстонии. Более низкая активность будет в тех регионах, где проживает больше русскоязычных избирателей: в Таллинне это, например, Ласнамяэ, Пыхья-Таллинн, Хааберсти. И, конечно, таким регионом является Ида-Вирумаа.



В Ида-Вирумаа, определенно, большой вопрос заключается в том, как пойдут дела у Михаила Стальнухина, который будет баллотироваться как одиночный кандидат. Если, будучи независимым кандидатом, Стальнухин попадет в Рийгикогу, это, несомненно, будет прецедентом. В последние десятилетия ни один политик, баллотировавшийся в качестве независимого кандидата, не был избран в Рийгикогу. Я прогнозирую, что у Стальнухина очень хорошие шансы быть избранным в Рийгикогу.



Во-вторых, несомненно, низкая активность русскоязычных избирателей станет большой проблемой, прежде всего, для тех партий и политиков, за которых голосует больше русскоязычных.



В течение последних двадцати лет Центристская партия всегда была либо партией с наибольшей поддержкой, либо оставалась второй на выборах, но в этот раз она будет третьей, и это тоже большое изменение на политической карте Эстонии. Формируются новые линии власти, новые лидеры, и это будет сохраняться продолжительное время.



В-третьих, я все же предвижу, что определенная часть избирателей, особенно более молодые русскоязычные избиратели с западными взглядами, будет выбирать на этих выборах те партии и тех политиков, которых никогда не поддерживали их мамы и папы, бабушки и дедушки: социал-демократов, но также Партию реформ и партию Eesti 200.



С течением времени всё больше избирателей с русским родным языком начнут выбирать между разными партиями и мировоззрениями, и это приветствуется.



Это, в свою очередь, означает, что эти перемены окажут очень большое влияние и на будущие выборы.



Среди прочего это значит и то, что на следующих выборах в местные самоуправления не случится того, что какая-либо партия в горсобрании Таллинна получит абсолютное большинство или результат, близкий к этому, как это было в прошлый раз.



Следовательно, Таллинном и в дальнейшем будут управлять коалиционные правительства, такие как нынешняя коалиция Центристской и Социал-демократической партии. И это тоже всецело позитивное достижение, поскольку оно позволит гораздо эффективнее использовать ресурсы городского бюджета во имя всех жителей Таллинна. Надеемся, что коррупция в Таллинне останется в прошлом.