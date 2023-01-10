Эстонские саперы установили в минувшем году рекорд

По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, глядя на статистику Спасательного департамента, самым печальным фактом является то, что многих смертей - как в огне, так и в воде - можно было легко избежать. „Более 100 человек каждый год погибают в несчастных случаях, которых можно было бы избежать. Например, во время прошедших праздников мы слышали о погибших в пожаре, где пару месяцев до этого проживающий в доме человек не разрешил осуществляющим проверку спасателям установить датчик дыма“, - сказал Ляэнеметс.

В пожарах в прошлом году погибли 48 человек, в их числе 32 мужчины и 16 женщин. По сравнению с позапрошлым годом число погибших в пожарах значительно уменьшилось – тогда в пожарах умерло на 9 человек больше. Особенно трагичным в 2022 году был декабрь, когда в огне погибли 12 человек.

„Хотя число пожаров в домах сокращается, небезопасные дома и отсутствие датчиков дыма вызывают озабоченность. Проведённый в прошлом году опрос показал, что датчик дыма есть только в 87% домов, хотя он обязателен везде. К сожалению, исправный датчик был лишь в 9 домах, в которых погибли люди при пожаре, и в 41% небезопасных домов. Это маленькое, но очень нужное устройство отсутствует в домах всё чаще“, - объяснил генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару.

Чаще всего в прошлом году в пожарах погибали люди, старше 60 лет. У половины умерших были проблемы со здоровьем, чаще всего нарушение опорно-двигательного аппарата. Более половины погибших были в состоянии алкогольного опьянения или подозревались в употреблении алкоголя.

Из-за неосторожного курения умерли 23 человека, при использовании открытого огня – 9 человек, при этом по меньшей мере 5 смертей произошли из-за оставленной без присмотра свечи. 9 смертей связаны с электричеством, 5 - с системой отопления. Один человек погиб из-за поломки технического оборудования. Рабочий датчик дыма был в 9 домах.