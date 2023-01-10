Эстонские саперы установили в минувшем году рекорд(1)
В прошлом году в пожарах погибли 48 человек, а в воде утонули 30. Сравнивая с 2021 годом, сократилось, как число возгораний, так и количество вызовов спасателей. В прошлом году сапёры обезвредили 14 985 взрывоопасных предметов, что является рекордом.
По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, глядя на статистику Спасательного департамента, самым печальным фактом является то, что многих смертей - как в огне, так и в воде - можно было легко избежать. „Более 100 человек каждый год погибают в несчастных случаях, которых можно было бы избежать. Например, во время прошедших праздников мы слышали о погибших в пожаре, где пару месяцев до этого проживающий в доме человек не разрешил осуществляющим проверку спасателям установить датчик дыма“, - сказал Ляэнеметс.
В пожарах в прошлом году погибли 48 человек, в их числе 32 мужчины и 16 женщин. По сравнению с позапрошлым годом число погибших в пожарах значительно уменьшилось – тогда в пожарах умерло на 9 человек больше. Особенно трагичным в 2022 году был декабрь, когда в огне погибли 12 человек.
„Хотя число пожаров в домах сокращается, небезопасные дома и отсутствие датчиков дыма вызывают озабоченность. Проведённый в прошлом году опрос показал, что датчик дыма есть только в 87% домов, хотя он обязателен везде. К сожалению, исправный датчик был лишь в 9 домах, в которых погибли люди при пожаре, и в 41% небезопасных домов. Это маленькое, но очень нужное устройство отсутствует в домах всё чаще“, - объяснил генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару.
Чаще всего в прошлом году в пожарах погибали люди, старше 60 лет. У половины умерших были проблемы со здоровьем, чаще всего нарушение опорно-двигательного аппарата. Более половины погибших были в состоянии алкогольного опьянения или подозревались в употреблении алкоголя.
Из-за неосторожного курения умерли 23 человека, при использовании открытого огня – 9 человек, при этом по меньшей мере 5 смертей произошли из-за оставленной без присмотра свечи. 9 смертей связаны с электричеством, 5 - с системой отопления. Один человек погиб из-за поломки технического оборудования. Рабочий датчик дыма был в 9 домах.
В происшествиях на воде погибли 24 мужчины и 4 женщины, а также 2 детей. 19 утонувших были пьяны или с подозрением на опьянение, средний уровень опьянения превышал 2 промилле.
2022 год был беспокойным для центра разминирования Спасательного департамента – за год было обезврежено 14 985 взрывных устройств. К сожалению, почва в Эстонии по-прежнему скрывает много боеприпасов военного времени, и поэтому каждое обезвреженное взрывное устройство является важным шагом к повышению безопасности всех нас. 2022 год был исключительным ещё и тем, что впервые с 1992 года никто не погиб и не пострадал в результате взрыва боеприпаса.
В 2022 году у Спасательного департамента было всего 27 267 вызовов, из которых 13 077 были спасательными мероприятиями. В прошлом году спасли 256 человеческих жизней, в 4760 случаях спасатели оказали помощь скорой помощи и полиции. Добровольные спасатели приняли участие в 2791 спасательном мероприятии, 1168 которых они разрешили самостоятельно.
Кроме решения несчастных случаев и проведения спасательных работ Спасательный департамент всё больше занимается вопросами защиты населения. Министр внутренних дел похвалил Спасательный департамент, который постоянно брал на себя дополнительные обязанности в условиях кризиса, внося свой вклад в защиту населения и повышение его осведомленности. „Безопасность и готовность к кризисам начинаются с информированных граждан, которые знают, как избежать опасностей и вести себя в опасной ситуации. Вот почему крайне важно, чтобы государство выделяло постоянное финансирование в размере 0,5% ВВП на гражданскую защиту, чтобы мы могли, среди прочего, расширить обучение жителей безопасности в кризисных ситуациях. Как позаботиться о себе и помочь другим - ведь это в интересах жизни и здоровья всех наших людей, близких, друзей и соседей“, - подчеркнул Ляэнеметс.
„Количество задач Спасательного департамента за последний год значительно увеличилось. Появились организация плана эвакуации, укрытие, оповещение об угрозах и обеспечение готовности людей и местных самоуправлений к кризисам. В прошлом году Правительство Республики впервые за два года выделило Спасательному департаменту 51 миллион евро на выполнение этих задач. К сожалению, сегодня нет уверенности в том, что финансирование развития гражданской обороны продолжится в 2024 году. Финансирование невоенной национальной обороны должно быть стабильным и составлять не менее 0,5% ВВП“, - добавил Таммеару.