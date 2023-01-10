Российские врачи требуют прекратить издеваться над Навальным

„Мы - представители врачебного сообщества и граждане Российской Федерации. Наша работа - лечить людей и облегчать их страдания. Мы не можем и не имеем права спокойно смотреть на сознательное причинение вреда здоровью политика Алексея Навального, которое происходит в исправительной колонии №6 ФСИН по Владимирской области“, - говорится в письме.

Авторы обращения подчеркивают, что право на охрану здоровья и медицинскую помощь закреплено Конституцией России, и распространяется на заключенных. „Условия содержания и внешний вид Алексея Навального вызывают у нас огромное беспокойство за его жизнь и здоровье. Отказ представителей ФСИН передавать Алексею необходимые лекарства создает прямую угрозу жизни гражданина Российской Федерации Навального Алексея Анатольевича“, - пишут авторы письма.

Врачи требуют прекратить отправлять Навального в ШИЗО

По их словам, с медицинской точки зрения, очевидно, что Навальный не получает медицинскую помощь в достаточном объеме, а содержание его в ШИЗО абсолютно противопоказано в его состоянии.

„Мы требуем прекратить издевательства над Алексеем Навальным, требуем прекратить отправлять Алексея в ШИЗО, требуем допустить к нему гражданских врачей и, при наличии показаний, госпитализировать его в гражданскую больницу для полноценного обследования и лечения“, - говорится в обращении.

По словам Навального, за каждые 10 суток в ШИЗО он теряет в среднем по 3,5 килограмма веса, которые затем вновь набирает. Политик провел в штрафном изоляторе уже больше 100 дней - половину своего срока в колонии. С учетом отбываемым им 15 суток он проведет в ШИЗО 111 дней.

Навальный провел в ШИЗО более 100 дней