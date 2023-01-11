Топливный союз: цены на топливо могут вновь начать расти

Как отметил исполнительный директор Эстонского топливного союза Март Раамат, цены на топливо на автозаправках скакали на протяжении всего 2022 года. „Прежде потребительские привычки в значительной степени зависели от цен, и продажи росли, когда цены снижались. Сейчас складывается несколько иная ситуация: в декабре цифры продаж были невысокими, хотя цены по сравнению с ноябрем заметно упали, - сказал Раамат. – В последние две недели декабря продажа моторного бензина снизилась на 15 процентов по сравнению с таким же периодом 2021 года. Аналогичная ситуация наблюдалась весной 2021 года, когда в Эстонии действовали ограничения, связанные с передвижением“.

Продажа дизельного топлива на АЗС снизилась во второй половине завершившегося года на 1,6%, такое же снижение было отмечено в топливном секторе и в декабре. Как сказал Март Раамат, дизельное топливо потребляют в основном в сфере предпринимательства, и снижение потребления свидетельствует о сложной ситуации в экономике. „Данные Департамента статистики свидетельствуют о том, что объемы грузоперевозок стали снижаться уже во втором квартале прошлого года, и к концу года тенденция усилилась“, - отметил глава Топливного союза, уточнив, что эстонские грузоперевозчики сохраняют конкурентоспособность, это подтверждают растущие цифры продаж в приграничных уездах. „Хотя объемы грузоперевозок снижаются, в приграничных уездах – Валгаском и Пярнуском – продажа топлива увеличилась на 10%. Это говорит о том, что снижение акциза было правильным решением, которое приносит в госбюджет дивиденды“, - сказал Раамат.

Хотя в конце года цены на топливном рынке снизились, глава Топливного союз осторожен в прогнозах. „Ситуация на международном нефтяном рынке зависит от многих составляющих, что потенциально может вновь привести к росту цен на топливо. Кроме того, с февраля в ЕС вступает силу полное эмбарго на российское топливо, и это может оказать существенное влияние на стоимость именно дизельного топлива. На топливном рынке ситуация тревожная, о спокойствии говорить пока рано“, - сказал Март Раамат.