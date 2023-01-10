ПРОЯСНИМ | Если дети живут с одним из родителей, а он состоит в браке: как в таких семьях начисляются семейные пособия?

В соответствии с законом с 1 января пособие на первого и второго ребенка повысится с 60 евро до 80 евро и пособие на ребенка родителя-одиночки с 19,18 евро до 80 евро в месяц. Пособие многодетным семьям, в которых воспитывается от трех до шести детей, вырастет с 300 до 650 евро в месяц, для семей, в которых воспитывается от семи детей, с 400 до 850 евро в месяц.