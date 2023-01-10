Экономика
10.01.2023, 21:42

Из-за подорожания жизни торговая сеть Lidl выплатит своим работникам солидное пособие

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Магазин Lidl в Таллинне.
Магазин Lidl в Таллинне.
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Для того чтобы люди могли справиться с ростом стоимости жизни, фирма Lidl Eesti платит всем работникам одноразовое пособие в размере 30% месячной зарплаты, пополнится и пакет дополнительных льгот. Работникам Lidl ежегодно повышают зарплату по истечении годичного срока работы.

Как сказала руководитель отдела персонала фирмы Lidl Eesti Лийна Киппасто, забота о благополучии работников имеет первостепенное значение. „Мы видим, что этой зимой люди озабочены ростом цен и растущими расходами на жилье, поэтому решили поддержать своих работников“, - сказала она, уточнив, что в январе на выплату одноразового пособия работникам предприятие потратит 450 000 евро.

Фирма Lidl Eesti предлагает своим работникам различные бонусы, например, дополнительную медицинскую страховку, ежемесячное поощрение за хорошую работу в размере 100 евро. В нынешнем году для работников Lidl предусмотрена и компенсация на занятия спортом. Все льготы для персонала начинают действовать с первого дня работы и не зависят от испытательного срока.

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