10.01.2023, 21:42
Из-за подорожания жизни торговая сеть Lidl выплатит своим работникам солидное пособие(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Для того чтобы люди могли справиться с ростом стоимости жизни, фирма Lidl Eesti платит всем работникам одноразовое пособие в размере 30% месячной зарплаты, пополнится и пакет дополнительных льгот. Работникам Lidl ежегодно повышают зарплату по истечении годичного срока работы.
Как сказала руководитель отдела персонала фирмы Lidl Eesti Лийна Киппасто, забота о благополучии работников имеет первостепенное значение. „Мы видим, что этой зимой люди озабочены ростом цен и растущими расходами на жилье, поэтому решили поддержать своих работников“, - сказала она, уточнив, что в январе на выплату одноразового пособия работникам предприятие потратит 450 000 евро.