Из-за подорожания жизни торговая сеть Lidl выплатит своим работникам солидное пособие

Как сказала руководитель отдела персонала фирмы Lidl Eesti Лийна Киппасто, забота о благополучии работников имеет первостепенное значение. „Мы видим, что этой зимой люди озабочены ростом цен и растущими расходами на жилье, поэтому решили поддержать своих работников“, - сказала она, уточнив, что в январе на выплату одноразового пособия работникам предприятие потратит 450 000 евро.