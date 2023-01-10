Подоплека трагических событий: девушка, которой сожитель нанес множественные ножевые ранения, боялась умереть

В сентябре прошлого года Хелар и Лаура сняли квартиру в двухэтажном жилом доме в город Сууре-Яани. Как рассказали Delfi соседи, молодые люди были вежливы, вели тихий образ жизни. „Даже непонятно было, когда они дома. Никаких вечеринок и гулянок“, - сообщил один из жильцов. Лишь иногда соседи видели, как Хелар и Лаура выходили на улицу, чтобы покурить. Хелар зарабатывал в основном на строительных работах.