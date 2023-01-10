ЧП и криминал
10.01.2023, 14:50

Подоплека трагических событий: девушка, которой сожитель нанес множественные ножевые ранения, боялась умереть

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Хелар выпрыгнул из окна (первое окно слева на втором этаже) и исчез в ночи. Полиция не исключает, что он мог направиться в деревню Лахмусе.
Хелар выпрыгнул из окна (первое окно слева на втором этаже) и исчез в ночи. Полиция не исключает, что он мог направиться в деревню Лахмусе.
ФОТО: Ilmar Saabas, PPA

Почти месяц прошел с того морозного зимнего вечера, когда в многоквартирном доме 24-летний Хелар несколько раз ударил ножом свою 23-летнюю спутницу жизни Лауру. Затем он выпрыгнул из окна и исчез. Полиция публично сообщила, что молодой человек, вероятно, может быть мертв. Однако, как пишет издание Eesti Päevaleht, остается много вопросов в связи со случившемся.

В сентябре прошлого года Хелар и Лаура сняли квартиру в двухэтажном жилом доме в город Сууре-Яани. Как рассказали Delfi соседи, молодые люди были вежливы, вели тихий образ жизни. „Даже непонятно было, когда они дома. Никаких вечеринок и гулянок“, - сообщил один из жильцов. Лишь иногда соседи видели, как Хелар и Лаура выходили на улицу, чтобы покурить. Хелар зарабатывал в основном на строительных работах.

Квартира, которую снимали Хелар и Лаура, расположена на втором этаже. 14 декабря, когда время приближалось к десяти часам вечера и соседи уже укладывались спать, вдруг раздался страшный крик. Соседи выскочили из квартиры и забарабанили в дверь расположенной напротив квартиры.

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