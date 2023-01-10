Промежуточные итоги благотворительной акции: на лекарства ветеранам собрали чуть больше 1000 евро

Сбор средств проводится главным образом с целью компенсации стоимости лекарств. Согласно решению правления общества, с начала 2021 года ветеранам, которые получают эстонскую пенсию, выдается пособие в размере 250 евро, а российским военным пенсионерам — 200 евро. По необходимости приобретаются также ортопедические средства по медицинским показаниям, слуховые аппараты, гигиенические принадлежности.

На учете в Таллиннском обществе участников Второй мировой войны сегодня остался 109 человек. 46 человек получают как эстонскую, так и российскую пенсию, а 64 ветерана – только эстонскую. Средний возраст ветеранов – 98 лет. Статус ветерана сегодня имеют как непосредственные участники войны, так и труженики тыла.

Все поступившие в рамках акции пожертвования суммируются, и в конце заявленного срока акции каждый раз объявляется общий итог. Собранные средства направляются на компенсацию стоимости лекарств и приобретение вспомогательных средств. Вся работа на благо ветеранской организации выполняется на волонтерских началах из желания поддержать конкретных людей.

Акции традиционно проходят дважды в год с 2008 года. Последняя акция „Поможем ветеранам!“ проводилась весной. Со 2 по 11 мая 2022 года ветеранам собрали 13652 евро. В этом году материальную помощь на приобретение лекарств получили 55 человек на общую сумму 13400 евро (из которых семь военных пенсионеров получили пособие в размере 200 евро). Слуховыми аппаратами обеспечены шесть человек на сумму 834 евро. Таким образом, расход средств на нужды ветеранов в 2022 году составил 14234 евро.