Промежуточные итоги благотворительной акции: на лекарства ветеранам собрали чуть больше 1000 евро
В рамках традиционной зимней благотворительной акции „Поможем ветеранам!“ в поддержку ветеранов Таллиннского общества участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции, с 30 декабря по 9 января собрано 1066 евро и 43 цента. Окончательные итоги акции будут подведены 16 января.
Сбор средств проводится главным образом с целью компенсации стоимости лекарств. Согласно решению правления общества, с начала 2021 года ветеранам, которые получают эстонскую пенсию, выдается пособие в размере 250 евро, а российским военным пенсионерам — 200 евро. По необходимости приобретаются также ортопедические средства по медицинским показаниям, слуховые аппараты, гигиенические принадлежности.
На учете в Таллиннском обществе участников Второй мировой войны сегодня остался 109 человек. 46 человек получают как эстонскую, так и российскую пенсию, а 64 ветерана – только эстонскую. Средний возраст ветеранов – 98 лет. Статус ветерана сегодня имеют как непосредственные участники войны, так и труженики тыла.
Все поступившие в рамках акции пожертвования суммируются, и в конце заявленного срока акции каждый раз объявляется общий итог. Собранные средства направляются на компенсацию стоимости лекарств и приобретение вспомогательных средств. Вся работа на благо ветеранской организации выполняется на волонтерских началах из желания поддержать конкретных людей.
Акции традиционно проходят дважды в год с 2008 года. Последняя акция „Поможем ветеранам!“ проводилась весной. Со 2 по 11 мая 2022 года ветеранам собрали 13652 евро. В этом году материальную помощь на приобретение лекарств получили 55 человек на общую сумму 13400 евро (из которых семь военных пенсионеров получили пособие в размере 200 евро). Слуховыми аппаратами обеспечены шесть человек на сумму 834 евро. Таким образом, расход средств на нужды ветеранов в 2022 году составил 14234 евро.
Поддержать Таллиннское общество участников Второй мировой войны можно пожертвованием любого размера. Получатель: II-MSOTÜ, Swedbank, EE192200221026787908, в пояснении указать „annetus“ (пожертвование). Пожертвования принимаются круглогодично, а не только в рамках проводимых дважды в год акций. Данные для налоговой декларации: регистрационный номер организации: 80215097, MTÜ Tallinna teise maailmasõja osalejate ühendus. При желании зарегистрировать пожертвование для налоговой декларации необходимо указать личный код (isikukood).
На сайте veteraan.ee открыт раздел с другими организациями и фондами, поддерживающими ветеранов. Если вы не нашли в списке свою организацию или хотите порекомендовать контакты благотворителей, свяжитесь, пожалуйста, с администрацией сайта. NB! Отчет о поступивших другим организациям средствах не будет вывешен на сайте www.veteraan.ee. По всем вопросам, связанным с перечислением пожертвований в другие организации, необходимо обращаться напрямую к организаторами по указанным контактным номерам и адресам электронной почты.
Желающие предложить Таллиннскому обществу участников Второй мировой войны помощь или получить подробный отчет о расходовании средств могут связаться с руководством организации. Контактные данные организации: Центр русской культуры, Мере пст., 5, 2-й этаж, к. 207. Тел.: 644 9445 (с 10.00 до 13.30). Банковские реквизиты можно найти и на сайте: www.veteraan.ee.
С 2008 года отзывчивые люди перечислили Таллиннскому обществу участников Второй мировой войны в рамках проходящих дважды в год благотворительных акций 161 936 евро (не считая текущей акции). Ветераны, на нужды которых жертвуют деньги уже 15 лет, сквозь всю свою жизнь пронесли память об ужасах войны. Сегодня, когда множатся разрушения, жертвы и человеческая боль, сражавшиеся на стороне антигитлеровской коалиции ветераны, средний возраст которых составляет 98 лет, еще больше нуждаются в нашей поддержке.