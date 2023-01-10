МНЕНИЕ | Антисемитам и праворадикалам не место в совете Фонда интеграции

На прошлой неделе стало известно, что министр культуры Пирет Хартман назначила в совет Фонда интеграции антисемита и праворадикального политика партии EKRE Руубена Каалепа. Сегодня стала известна позиция еврейской общины Эстонии по поводу этого решения. Община полностью оправданно считает, что назначение Каалепа в совет Фонда является неуместным и посылает неправильный сигнал всему обществу.

Вопросы следует задавать в этой ситуации не праворадикальному политику, которого даже не взяли в список кандидатов своей партии на предстоящих выборах в парламент. Вопросы стоит задавать министру культуры Пирет Хартман, которая представляет вроде бы самую солидарную партию Эстонии - социал демократов. Министр культуры сама родом из Ида-Вирумаа, успешно занималась годами темами интеграции и позиционирует себя, как политик, который продвигает права национальных меньшинств Эстонии. Очень трудно понять, каким образом министр с таким послужным списком и ценностями мог назначить в совет Фонда интеграции человека, который годами активно работает против интеграции и различных меньшинств в Эстонии.

Помимо еврейской общины, на этот шаг должны отреагировать и другие организации, объединяющие национальные меньшинства Эстонии. Пирет Хартман следует дать понять, что такое решение является неприемлемым. Не имеет значения в каких целях министр от социал-демократов пошла на такой компромисс. Политика и вправду является искусством компромиссов, однако у всего есть свои границы. Антисемит и праворадикал в совете Фонда интеграции определенно является красной чертой.