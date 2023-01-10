Российский футболист три месяца живет в аэропорту в Южной Корее. Он пытался сбежать от мобилизации

Газета отмечает, что 31-летний Хубиев уехал из России в ноябре. Южная Корея отказала ему в убежище, и он до сих пор вместе с четырьмя другими гражданами РФ живет в транзитной зоне международного аэропорта Инчхон.

„Двое моих знакомых погибли. Я все еще в шоке. По закону я даже не могу быть призван в армию. Но в ноябре ко мне пришли домой и сказали, что сочтут меня дезертиром, если я не явлюсь через несколько дней

Я был бы готов защищать родину, если бы на нее напали. Но здесь другая история. Россия — агрессор и я никогда не возьму в руки оружие, чтобы убивать невинных людей в Украине“, — заявил Хубиев местным журналистам.

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