Футбол
10.01.2023, 13:19

Российский футболист три месяца живет в аэропорту в Южной Корее. Он пытался сбежать от мобилизации

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Самолет Южной Кореи
Самолет Южной Кореи
ФОТО: Jung Yeon-je / AFP | Scanpix

Бывший полузащитник клуба „Спартак“ (Нальчик) Джашар Хубиев попросил убежища в Южной Корее, но получил отказ. Теперь он живет в аэропорту Инчхона, пишет The Korea Times.

Газета отмечает, что 31-летний Хубиев уехал из России в ноябре. Южная Корея отказала ему в убежище, и он до сих пор вместе с четырьмя другими гражданами РФ живет в транзитной зоне международного аэропорта Инчхон.

„Двое моих знакомых погибли. Я все еще в шоке. По закону я даже не могу быть призван в армию. Но в ноябре ко мне пришли домой и сказали, что сочтут меня дезертиром, если я не явлюсь через несколько дней

Я был бы готов защищать родину, если бы на нее напали. Но здесь другая история. Россия — агрессор и я никогда не возьму в руки оружие, чтобы убивать невинных людей в Украине“, — заявил Хубиев местным журналистам.

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