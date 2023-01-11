„Ей чуть трусы не вывернули“. Все меньше людей ездят в Россию, но бизнес цветет: поднявшие цены турфирмы продолжают оформлять полулегальные визы

Нарвитяне рассказывают, что таможенники подходят к проверке чемоданов и сумок более-менее индивидуально. Это значит, что пару-тройку книг ввезти для личного пользования можно, никто за это не накажет, а вот если собака учуяла сигареты (а сейчас проверки с собаками на погранпереходе Нарва-Ивангород участились), то их у вас конфискуют. Даже одну вскрытую пачку. У кого-то изъяли упаковочную пленку в рулоне (упаковочные материалы провозить нельзя), у кого-то косметику. В группе „Граница Нарва-Ивангород“ в социальной сети Facebook люди делятся своим опытом прохождения границы, и видно, что на самом деле тут „как повезет“, поскольку поголовно всех не досматривают. Как и с медикаментами - при наличии документа, о том, что есть медицинские показания, в разумном количестве не откажут. Но если вы мешками везете с собой таблетки и бады, будьте готовы на границе с ними расстаться или даже заработать штраф.