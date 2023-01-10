Тарифы тают. Эстонские продавцы газа снижают цены

С 1 февраля 2023 года фирма Eesti Gaas снижает цену на газ почти на 30%, с 1,75 евро за кубометр до 1,25 евро за кубометр. „Европа, опасаясь дефицита газа, полностью заполнила хранилища, запасы значительно превышают запасы, которые имелись в это время в прежние годы. Из-за теплой погоды и экономии энергоносителей газ расходуется медленно, что привело к падению спроса и снижению цен на мировом рынке“, - пояснил член правления Eesti Gaas Рауль Котов.