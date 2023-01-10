Экономика
10.01.2023, 17:09

Тарифы тают. Эстонские продавцы газа снижают цены

 
На прошлой неделе на бирже в Нидерландах цена за мегаватт-час природного газа опустилась ниже 65 евро. Такой низкой цены не было с ноября 2021 года. В феврале цены на газ снизятся и для бытовых потребителей Эстонии.
На прошлой неделе на бирже в Нидерландах цена за мегаватт-час природного газа опустилась ниже 65 евро. Такой низкой цены не было с ноября 2021 года. В феврале цены на газ снизятся и для бытовых потребителей Эстонии.
ФОТО: Shutterstock

С началом войны в Украине цены на природный газ выросли в несколько раз, однако теперь они упали до уровня 2021 года, пишет издание Ärileht.

С 1 февраля 2023 года фирма Eesti Gaas снижает цену на газ почти на 30%, с 1,75 евро за кубометр до 1,25 евро за кубометр. „Европа, опасаясь дефицита газа, полностью заполнила хранилища, запасы значительно превышают запасы, которые имелись в это время в прежние годы. Из-за теплой погоды и экономии энергоносителей газ расходуется медленно, что привело к падению спроса и снижению цен на мировом рынке“, - пояснил член правления Eesti Gaas Рауль Котов.

„Продолжат ли цены снижаться, будет зависеть от погодных условий и изменения спроса. Мы готовы к тому, что потребление газа вырастет“, - заверил Котов.

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