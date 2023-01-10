ФОТО | Куда идут деньги покупателей жилья в Эстонии? Деятельность известного девелопера вывела людей на улицу

Шведское предприятие по строительству недвижимости Bonava, постепенно расширяющее свою деятельность в Эстонии, вызвало недовольство общественности. Девелопер продолжает оставаться на российском рынке недвижимости. Компания неоднократно обещала уйти из страны-агрессора, однако до сих пор не сделала этого, ссылаясь на сложность российской бюрократии.