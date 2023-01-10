10.01.2023, 09:46
ФОТО | Куда идут деньги покупателей жилья в Эстонии? Деятельность известного девелопера вывела людей на улицу(5)
„Прекратите строить в России“
ФОТО: Erakogu
Вчера митингующие выразили недовольство деятельностью жилищной компании Bonava, которая не прекратила бизнес с Россией, сообщает издание Ärileht.
Шведское предприятие по строительству недвижимости Bonava, постепенно расширяющее свою деятельность в Эстонии, вызвало недовольство общественности. Девелопер продолжает оставаться на российском рынке недвижимости. Компания неоднократно обещала уйти из страны-агрессора, однако до сих пор не сделала этого, ссылаясь на сложность российской бюрократии.