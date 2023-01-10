Экономика
10.01.2023, 09:46

ФОТО | Куда идут деньги покупателей жилья в Эстонии? Деятельность известного девелопера вывела людей на улицу

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„Прекратите строить в России“
«Bonava, не поддерживай вторжение России». С таким призывом вчера, 9 января, митингующие собрались у офиса компании Bonava.
«Bonava, не поддерживай вторжение России». С таким призывом вчера, 9 января, митингующие собрались у офиса компании Bonava.
ФОТО: Erakogu

Вчера митингующие выразили недовольство деятельностью жилищной компании Bonava, которая не прекратила бизнес с Россией, сообщает издание Ärileht.

Шведское предприятие по строительству недвижимости Bonava, постепенно расширяющее свою деятельность в Эстонии, вызвало недовольство общественности. Девелопер продолжает оставаться на российском рынке недвижимости. Компания неоднократно обещала уйти из страны-агрессора, однако до сих пор не сделала этого, ссылаясь на сложность российской бюрократии.

Вчера, 9 января, перед офисом компании на Тоомпуйестеэ в Таллинне собрались митингующие, чтобы привлечь внимание к тому, что создающая в Эстонии объекты недвижимости компания не должна поддерживать своими деньгами Россию.

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