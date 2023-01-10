За сутки на дорогах Эстонии произошло четыре столкновения: пострадали три водителя и пассажир

Вчера в 9:34 произошло ДТП в Таллинне на перекрестке Вабадузе пуйестеэ и улицы Кирде, где 28-летний мужчина на автомобиле Škoda Octavia проигнорировал требования дорожного знака „Уступи дорогу“ и врезался в двигавшийся по главной дороге автомобиль Volkswagen UP!, которым управляла 40-летняя женщина. Находившегося в Škoda в качестве пассажира 26-летнего мужчину доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 9:35 произошло ДТП в Таллинне на кольце Эхитаяте теэ и Мяннилийва теэ, где 53-летняя женщина на автомобиле Volvo XC60 в результате перестроения вылетела на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Toyota Corolla, которым управляла 63-летняя женщина. Водителя Toyota доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 14:01 произошло ДТП в Валгамаа в волости Отепя на 2-м километре шоссе Неэрути-Макита, где 62-летний мужчина на автомобиле Škoda Kodiaq совершил поворот налево и столкнулся с двигавшимся прямо навстречу автомобилем Volvo XC90, которым управлял 59-летний мужчина. Водителя Škoda доставили в Клинику Тартуского университета.

В 20:06 произошло ДТП в Ляэне-Вирумаа в волости Кадрина на 164-м километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру, где 60-летний мужчина управлял автомобилем Volkswagen Jetta и хотел совершить поворот налево, когда в его машину врезался сзади автомобиль BMW 330XD, которым управлял 35-летний мужчина. Скорая помощь доставила водителя Volkswagen в Ида-Таллиннскую центральную больницу.