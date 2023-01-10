Эстонский арбитр будет обслуживать матчи на женском ЧМ по футболу

Возможность попасть на крупный турнир открылась для Кайвоя в 2020 году, когда эстонку выбрали кандидатом в судьи чемпионата мира среди женщин в Австралии и Новой Зеландии в 2023 году. Окончательный выбор был сделан из 100 помощников рефери.

ФИФА выбрала 33 арбитра, 55 помощников арбитра и 19 видеоарбитров для обслуживания женского чемпионата мира. Выбор рефери основывался на качестве их судейства на турнирах ФИФА и других международных и национальных соревнованиях, проводившихся в последние годы. В январе и феврале выбранные судьи будут участвовать в подготовительных семинарах в Дохе и Монтевидео.

В женском чемпионате мира по футболу, который пройдёт в Австралии и Новой Зеландии с 20 июля по 20 августа, примут участие 32 сборные, разделенные на восемь групп по четыре команды.

Кайвоя провела отличный сезон. 21 мая прошлого года она стала первой представительницей Эстонии, обслуживающая финал женской Лиги чемпионов. В июле она стала первой эстонкой, выступавшей на крупном турнире среди взрослых, — ее выбрали помощником судьи на чемпионат Европы. В августе также была ассистентом рефери на финальном турнире ЧМ среди девушек до 20 лет.