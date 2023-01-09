ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (320-й день) | Минобороны Украины: армия РФ начала новый мощный штурм Соледара
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
За минувшие сутки украинские силы нанесли с неба и земли 24 удара по районам сосредоточения российских войск и трем позициям зенитно-ракетных комплексов противника, заявил Генштаб ВСУ. „Противник ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлениях“, - указывается в опубликованной в Facebook утренней оперативной сводке. По данным украинского Генштаба, россияне за сутки совершили 7 ракетных и 31 авиационный удар, а также 73 обстрела из реактивных систем залпового огня. Атаки российских подразделений были отбиты в районах населенных пунктов Стельмаховка и Червонопоповка Луганской области, а также Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка в Донецкой области, отмечается далее.
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла 111 760 военнослужащих. За сутки число убитых россиян возросло на 590 человек, сообщается в Facebook. Кроме того, российские силы потеряли, среди прочего, 3080 танков (+11 за сутки), 6147 боевых бронированных машин (+17), 2069 артиллерийских систем (+4), 434 РСЗО (+3), 275 вертолетов (+3), 1856 БПЛА оперативно-тактического уровня (+7) и 4809 единиц автомобильной техники и автоцистерн (+8), сообщается далее.
За сутки российские силы убили двух мирных жителей Донецкой области, еще два человека были ранены, заявил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко. Люди погибли в Бахмуте и Соледаре, написал он в Telegram. Всего с начала вторжения в Донецкой области, по данным властей, убиты 1295 жителей, ранены 2833. „В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе“, - указал далее Кириленко.
За прошедшие сутки российские войска 77 раз обстреляли Херсонскую область, сообщила региональная военная администрация. Огонь велся из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня. 21 обстрел пришелся на жилые кварталы Херсона, снаряды попали в частные и многоквартирные дома, сообщили власти. В результате ударов ранения различной степени тяжести получили трое человек.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал усилить военную поддержку Украины. Соответствующее заявление он сделал на конференции по безопасности в шведском Салене. „Большинство войн заканчиваются за столом переговоров. То, чего украинцы смогут достичь за столом переговоров, зависит от их силы на поле боя. Если мы хотим мирного решения путем переговоров, при котором Украина выживет как независимая демократическая страна в Европе, самый быстрый способ достичь этого – это поддержать ее. Оружие, на самом деле - путь к миру“, - сказал Столтенберг. По словам главы североатлантического альянса, ситуация с безопасностью в Европе изменилась навсегда: „Режим в Москве хочет другой Европы. Он хочет контролировать соседние страны, а демократию и свободу видит как угрозу. Это ставит Россию в положение постоянной конфронтации с Западом“. Поэтому, как считает Столтенберг, проблемы в отношениях с Россией останутся и после окончания войны в Украине.
Американский Институт изучения войны (ISW) пишет в ежедневном отчете о критике, которой подверглось в России министерство обороны за фейковое заявление об „операции возмездия“ в Краматорске. „Попытки Минобороны РФ утверждать, что российские войска ответили на украинский удар 31 декабря по российским позициям в Макеевке, вызывают дальнейшее недовольство в российском информационном пространстве“, - отмечают аналитики.
Представитель российского Минобороны Игорь Конашенков 8 января заявил, что российская армия провела так называемую „операцию возмездия“, отомстив за массовую гибель российских военных в Макеевке. В результате этой операции, по словам Конашенкова, были нанесены удары по пунктам размещения украинских военных в Краматорске и якобы были убиты более 600 человек. Это заявление опровергли ВСУ, а также иностранные журналисты.
„Несколько российских военных блогеров негативно отреагировали на заявление Минобороны РФ, указав, что ведомство часто представляет ложные заявления, и раскритиковав российское военное руководство за то, что оно сфабриковало историю, чтобы „отомстить“ за удар по Макеевке, вместо того, чтобы привлечь российское руководство к ответственности за потери“, - говорится в отчете ISW.
Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Мария Шмид выступила против исключения России из организации. „Я считаю, что с сегодняшней точки зрения имеет смысл, чтобы Россия продолжала оставаться членом ОБСЕ“, - сказала она немецкой газете Die Welt. „Однажды нам снова понадобятся каналы связи“, - отметила политик. Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба призвал исключить Россию из ОБСЕ за ее вторжение в Украину.
Министр экономики ФРГ Роберт Хабек не исключил поставок Киеву танков Leopard в будущем. Правительство Германии принимает соответствующие решения совместно со своими партнерами в соответствии с развитием событий на фронте, „чтобы оказать Украине максимальную поддержку“, заявил он в эфире немецкого телеканала ARD. „Мы согласовываем свои действия с другими странами, решения и далее будут приниматься в рамках этого коридора“, - отметил Хабек. 5 января Берлин после продолжительных запросов Украины согласился поставить этой стране ЗРК Patriot и немецкие БМП Marder, ими планируется оснастить один украинский батальон. Поставки должны быть осуществлены еще в текущем квартале.
В результате российского удара по рынку в Шевченково Харьковской области, по уточненным данным, погибли две женщины, еще пять человек, в том числе ребенок, получили ранения, сообщил глава региона Олег Синегубов.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова. „В интервью одному из западных изданий Смольянинов сделал ряд заявлений, направленных против России“, - говорится в сообщении ведомства. По какой статье следователи должны вести расследование и из-за каких именно высказываний Смольянинова, Бастрыкин не уточнил.
Актер последовательно критикует российские власти за развязывание войны с Украиной. На прошлой неделе он дал интервью изданию „Новая газета Европа“. На вопрос, не исключает ли он возможности „пойти воевать за Украину“, актер ответил: „Безусловно, конечно. Еще раз, эмоционально это именно так для меня. Только так. Если бы я и пошел на эту войну, то именно на стороне Украины“.
Саммит Украина - Евросоюз пройдет в Киеве - это официально подтвердила председательствующая в ЕС Швеция. Ранее была подтверждена дата предстоящего саммита - 3 февраля.
В международном аэропорту Сеула уже несколько месяцев живут пятеро россиян, уехавших в Южную Корею из-за мобилизации и попросившие власти страны о политическом убежище, пишет местное издание The Korea Times. Среди живущих в зале ожидания - студент из Бурятии, уроженцы Красноярска и Нальчика, и еще два человека. Власти Южной Кореи отказались предоставлять мужчинам убежище, и теперь они через суд просят Минюст пересмотреть решение. В ведомстве заявили, что уклонение от призыва в армию не является причиной для предоставления статуса беженца в Южной Корее.
Евросоюз намерен согласовать с G7 десятый пакет санкций против России. Об этом, как передает DW, сообщил на встрече с журналистами в Брюсселе постпред Швеции при ЕС Ларс Даниэльссон. Он отметил, что принимать штрафные меры в отношении России с каждым новым пакетом становится все сложнее. „Мы должны убедиться, что десятый пакет санкций будет иметь повлияет на Россию больше, чем на некоторые страны, входящие в ЕС“, - пояснил дипломат. При этом о сроках принятия новых штрафных мер говорить пока рано, указал он.
В результате российского обстрела Херсона погиб мужчина, сообщил глава областной администрации Ярослав Янушевич. Еще одна женщина получила сквозное ранение обломками снарядов, за ее жизнь борются врачи.
Великобритания впервые рассматривает возможность поставки Украине британских танков Challenger 2, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники, знакомые с переговорами. По словам одного из собеседников, Лондон может передать около 10 танков. Сам по себе этот шаг не сильно изменит расклад сил на поле боя, но будет иметь огромное значение, поскольку может побудить других союзников сделать то же самое, рассказал Sky News украинский источник. „Это будет хороший прецедент для демонстрации другим - в первую очередь Германии с их Leopard и США с Abrams“, - сказал собеседник телеканала.
Российские силы начали новый мощный штурм Соледара, сообщила официальный представитель министерства обороны Украины Анна Маляр. „После неудачной попытки захватить Соледар и отступления враг провел перегруппировку, восполнил потери, перебросил дополнительные штурмовые отряды, сменил тактику и начал мощный штурм“, - написала Маляр. По ее словам, для атаки задействовано большое количество штурмовых групп, „сформированных из лучших резервов вагнеровцев“. „Враг наступает буквально по трупам своих солдат, массированно применяет артиллерию, системы залпового огня и минометы, накрывая огнем даже собственных бойцов. Жестокие бои продолжаются прямо в эти минуты“, - сообщила Маляр.
Несмотря на множество сообщений о тяжелейших боях в Соледаре и в районе Бахмута, в вечерней сводке украинского генштаба практически ничего не говорится о положении в этих городах. Соледар и Бахмут упомянуты в сводке лишь как места, попадавшие под обстрел. „На Бахмутском направлении под огневое поражение попали более 15 населенных пунктов, в том числе Спорное, Берестовое, Белогоровка, Соледар и Бахмут“, - пишет украинский генштаб.