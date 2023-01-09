ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (320-й день) | Минобороны Украины: армия РФ начала новый мощный штурм Соледара

За прошедшие сутки российские войска 77 раз обстреляли Херсонскую область , сообщила региональная военная администрация. Огонь велся из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня. 21 обстрел пришелся на жилые кварталы Херсона, снаряды попали в частные и многоквартирные дома, сообщили власти. В результате ударов ранения различной степени тяжести получили трое человек.

За сутки российские силы убили двух мирных жителей Донецкой области, еще два человека были ранены, заявил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко. Люди погибли в Бахмуте и Соледаре, написал он в Telegram. Всего с начала вторжения в Донецкой области, по данным властей, убиты 1295 жителей, ранены 2833. „В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе“, - указал далее Кириленко.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла 111 760 военнослужащих. За сутки число убитых россиян возросло на 590 человек, сообщается в Facebook. Кроме того, российские силы потеряли, среди прочего, 3080 танков (+11 за сутки), 6147 боевых бронированных машин (+17), 2069 артиллерийских систем (+4), 434 РСЗО (+3), 275 вертолетов (+3), 1856 БПЛА оперативно-тактического уровня (+7) и 4809 единиц автомобильной техники и автоцистерн (+8), сообщается далее.

За минувшие сутки украинские силы нанесли с неба и земли 24 удара по районам сосредоточения российских войск и трем позициям зенитно-ракетных комплексов противника, заявил Генштаб ВСУ. „Противник ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлениях“, - указывается в опубликованной в Facebook утренней оперативной сводке. По данным украинского Генштаба, россияне за сутки совершили 7 ракетных и 31 авиационный удар, а также 73 обстрела из реактивных систем залпового огня. Атаки российских подразделений были отбиты в районах населенных пунктов Стельмаховка и Червонопоповка Луганской области, а также Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка в Донецкой области, отмечается далее.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал усилить военную поддержку Украины. Соответствующее заявление он сделал на конференции по безопасности в шведском Салене. „Большинство войн заканчиваются за столом переговоров. То, чего украинцы смогут достичь за столом переговоров, зависит от их силы на поле боя. Если мы хотим мирного решения путем переговоров, при котором Украина выживет как независимая демократическая страна в Европе, самый быстрый способ достичь этого – это поддержать ее. Оружие, на самом деле - путь к миру“, - сказал Столтенберг. По словам главы североатлантического альянса, ситуация с безопасностью в Европе изменилась навсегда: „Режим в Москве хочет другой Европы. Он хочет контролировать соседние страны, а демократию и свободу видит как угрозу. Это ставит Россию в положение постоянной конфронтации с Западом“. Поэтому, как считает Столтенберг, проблемы в отношениях с Россией останутся и после окончания войны в Украине.

Американский Институт изучения войны (ISW) пишет в ежедневном отчете о критике, которой подверглось в России министерство обороны за фейковое заявление об „операции возмездия“ в Краматорске. „Попытки Минобороны РФ утверждать, что российские войска ответили на украинский удар 31 декабря по российским позициям в Макеевке, вызывают дальнейшее недовольство в российском информационном пространстве“, - отмечают аналитики.

Представитель российского Минобороны Игорь Конашенков 8 января заявил, что российская армия провела так называемую „операцию возмездия“, отомстив за массовую гибель российских военных в Макеевке. В результате этой операции, по словам Конашенкова, были нанесены удары по пунктам размещения украинских военных в Краматорске и якобы были убиты более 600 человек. Это заявление опровергли ВСУ, а также иностранные журналисты.