Полиция просит помощи: мужчина ушел из социального дома и пропал

Рост мужчины около 160 см, худощавого телосложения. Уходя из социального дома был одет в зеленую спортивную куртку, серые спортивные брюки и серую шапку.

По имеющейся информации, Андрус может находиться по пути в Выру или Тарту.

Полиция просит всех, кто видел сегодня Андруса или знает что-либо о его местонахождении, позвонить по номеру 112.