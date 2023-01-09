ЧП и криминал
09.01.2023, 21:31

Полиция просит помощи: мужчина ушел из социального дома и пропал

 
Андрус
Андрус
ФОТО: Politsei | Delfi Meedia

Полиция просит помощи в поисках 29-летнего Андруса, который ушел сегодня в 16.45 из социального учреждения в волости Канепи (Пылвамаа) и не вернулся.

Рост мужчины около 160 см, худощавого телосложения. Уходя из социального дома был одет в зеленую спортивную куртку, серые спортивные брюки и серую шапку.

По имеющейся информации, Андрус может находиться по пути в Выру или Тарту.

Полиция просит всех, кто видел сегодня Андруса или знает что-либо о его местонахождении, позвонить по номеру 112.

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