В Латвии намерены приостановить действие закона „О репатриации“, чтобы избежать потока переселенцев из России

10 января МВД подаст на рассмотрение правительства информационный доклад, разработанный по инициативе самого МВД, а также Министерства иностранных дел (МИД). В докладе говорится о том, что интерес граждан РФ к переезду в Латвию растет. Граждане РФ вместе с членами своих семей запрашивают статус репатрианта и постоянный вид на жительство согласно Репатриационному закону, вступившему в Латвии в силу 24 октября 1995 года. Целью принятия такого закона было создание основных условий и обеспечение гарантий, чтобы лица латышского и ливского происхождения могли переехать на постоянное место жительство в Латвию. Также закон содействует добровольному возвращению таких лиц на этническую родину, и определяет функции государственных и муниципальных учреждений, связанные с репатриацией и эмиграцией.

С 1995 года, когда закон вступил в силу, кардинально изменилось распределение стран происхождения репатриантов. „Если в начале действия закона репатриационные потоки более равномерно распределялись между странами Востока и Запада, то в 2010 году в 85% случаев статус репатрианта или члена его семьи предоставлялся гражданам России, Беларуси и Украины. Доля граждан России достигает в среднем 62% за 12-летний период. В 2022 году доля граждан России уже достигла 81% от общего числа тех, кто получил статус репатрианта или члена семьи репатрианта. Причем количество заявок увеличилось, особенно в то время, когда экономическая и международная стабильность России оказалась под угрозой в результате вторжения России в Украину“, — докладывает МВД.

В 2022 году от граждан России поступило 430 заявок, статус репатрианта или члена семьи репатрианта присвоен 220 гражданам России.

„Фальшивые“ репатрианты и фактор мобилизации