В Латвии намерены приостановить действие закона „О репатриации“, чтобы избежать потока переселенцев из России
Министерство внутренних дел (МВД) Латвии инициирует приостановку действия Закона „О репатриации“. Цель изменений — ограничить гражданам России возможность перебраться на постоянное место жительство в Латвию, пишет латвийский „Дельфи“.
10 января МВД подаст на рассмотрение правительства информационный доклад, разработанный по инициативе самого МВД, а также Министерства иностранных дел (МИД). В докладе говорится о том, что интерес граждан РФ к переезду в Латвию растет. Граждане РФ вместе с членами своих семей запрашивают статус репатрианта и постоянный вид на жительство согласно Репатриационному закону, вступившему в Латвии в силу 24 октября 1995 года. Целью принятия такого закона было создание основных условий и обеспечение гарантий, чтобы лица латышского и ливского происхождения могли переехать на постоянное место жительство в Латвию. Также закон содействует добровольному возвращению таких лиц на этническую родину, и определяет функции государственных и муниципальных учреждений, связанные с репатриацией и эмиграцией.
С 1995 года, когда закон вступил в силу, кардинально изменилось распределение стран происхождения репатриантов. „Если в начале действия закона репатриационные потоки более равномерно распределялись между странами Востока и Запада, то в 2010 году в 85% случаев статус репатрианта или члена его семьи предоставлялся гражданам России, Беларуси и Украины. Доля граждан России достигает в среднем 62% за 12-летний период. В 2022 году доля граждан России уже достигла 81% от общего числа тех, кто получил статус репатрианта или члена семьи репатрианта. Причем количество заявок увеличилось, особенно в то время, когда экономическая и международная стабильность России оказалась под угрозой в результате вторжения России в Украину“, — докладывает МВД.
В 2022 году от граждан России поступило 430 заявок, статус репатрианта или члена семьи репатрианта присвоен 220 гражданам России.
„Фальшивые“ репатрианты и фактор мобилизации
В последние годы государственные учреждения, занимающиеся решением вопросов репатриации, отмечают, что граждане России и других стран, которые имеют предка латыша или лива, хотят получить вид на жительство в Латвии. Однако МВД указывает, что эти лица не имеют связи с Латвией. У этих людей нет родственников в Латвии, с которыми они поддерживали бы регулярные контакты, ранее эти люди не посещали Латвию, хотя и выезжали в другие европейские страны. К тому же дальнейшая жизнь и место жительства этих лиц, вероятно, не будут связаны с Латвией.
„Тенденция получать вид на жительство только для того, чтобы иметь возможность с комфортом передвигаться по странам-участницам Шенгенского соглашения, особенно обозначилась во время ограничений на поездки из-за пандемии Covid-19. Тогда посольство Латвии в России получило большое количество запросов, связанных с вопросами репатриации, именно — возможности получения вида на жительство в Латвии. Часто в разговорах откровенно высказывалось намерение не жить в Латвии, а пользоваться преимуществами, предоставляемыми постоянным видом на жительство“, — поясняют в министерстве.
Также после начала в сентябре 2022 года после объявления военной мобилизации в России, вопросы о репатриации стали задавать лица, которые не собираются переезжать в Латвию, но хотят получить постоянный вид на жительство, чтобы иметь возможность перебраться в Латвию, если они попадут под призыв.
Министерство также указывает на „тревожную тенденцию“, наблюдаемую Управлением по делам гражданства и миграции — фиксируется большое количество поддельных документов. За последние годы проведено около 217 проверок по подозрению в подделке документа, возбуждено не менее 80 уголовных процессов, аннулировано или отклонено не менее 200 видов на жительство или прошений о ПМЖ.
„К сожалению, следует отметить, что возможности обнаружения этих подделок достаточно ограничены, поскольку для того, чтобы быть уверенным в правильности сведений, содержащихся в документе, необходимо запрашивать информацию у страны, выдавшей документ, и которая не всегда дает ответ на присланный запрос. Упомянутая тенденция вызывает опасения по поводу рисков, связанных с тем, что такие лица после получения статуса репатрианта смогут также претендовать на получение гражданства Латвии, поскольку констатация подделок в рамках этой процедуры сложна, а иногда невозможна“, — поясняет МВД.
На данный момент установлено, что всего 27 человек хотели получить или получили гражданство Латвии, представив поддельные документы. Латвийское гражданство было аннулировано у указанных четырех человек. Сейчас уже начата процедура лишения латвийского гражданства еще одного человека, зарегистрированного как гражданин Латвии в качестве репатрианта. В регистрации гражданства Латвии было отказано 22 лицам, из них — 16 репатриантов.
В целом в докладе МВД делается вывод о необходимости пересмотра действующей в настоящее время процедуры репатриации и приостановления действия Репатриационного закона.
„Фактический поток репатриантов в Латвию больше не соответствует основной идее, содержащейся в преамбуле закона, — способствовать возвращению соотечественников на этническую родину, покинувших Латвию из-за угрозы геноцида, войны или ассимиляции“, — считает МВД.
Альтернативное решение
В то же время, предлагается альтернативное решение. Принимая во внимание тот факт, что большинство репатриантов и членов их семей не являются гражданами Латвии, возможность въезда и пребывания в Латвии лиц латышского (ливского) происхождения могла бы быть сохранена в Законе „Об иммиграции“, предусматривающем выдачу временных видов на жительство сроком на пять лет. По истечении пяти лет, если лица подтвердят, что они переехали в Латвию (отсутствие в Латвии не должно этом случае превышать 10 месяцев в течение пяти лет) и выучили латышский язык на уровень А2, выдается постоянный вид на жительство.
Указанные предложения будут обсуждаться на заседании Кабинета министров во вторник, 10 января.
Законодатель вправе решать, поддерживать ли репатриацию
Юрист Алексей Димитров считает, что приостановку действия Репатриационного закона, если она произойдет, оспорить можно, но выиграть такие дела — сложно.
„Конституция не предусматривает право на репатриацию, международные обязательства Латвии тоже, так что законодатель вправе решать, поддерживать репатриацию или нет. Потомки граждан Латвии на 1940 год сохраняют право на гражданство, с этим гражданством могут свободно въехать — так что приостановка действия закона только лишит государственной поддержки при переезде. Потомки латышей и ливов, которые не были гражданами Латвии на 1940 год, сохранят право на временный вид на жительство — приостановка действия закона не даст право сразу на постоянный и лишит господдержки. Также сохранят и право на гражданство — при условии сдачи экзамена по языку. Если смотреть с точки зрения недискриминации, то формально приостановка репатриации дает больше равенства — лишает этнических привилегий на основании записи в документах предков“, — пояснил Димитров.
В июле телеканал „Настоящее время“ снял видеосюжет из сибирского села Верхний Суэтук, где живут потомки ссыльных эстонцев, латышей и финнов. У каждого второго жителя — по два паспорта. Они сохраняют язык и традиции, но не поддерживают позицию своих родственников из стран Балтии, осуждающих действия России в Украине. Большинство из них считают себя россиянами, поддерживают действия властей в Украине и удивляются вопросам своих родственников из Европы о том, не страшно ли жить в России.