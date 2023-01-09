Путин инициировал выход России из Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что предложение связано с решением Совета Европы о прекращении полноправного членства России в ГРЕКО, которым РФ была лишена права голоса в группе, но сохранила ряд обязательств.

„В силу неприемлемости для Российской Федерации таких условий, а также в целях принятия мер, направленных на недопущение дискриминационного отношения к Российской Федерации в рамках оценочных механизмов ГРЕКО, предлагается денонсировать Конвенцию и прекратить участие Российской Федерации в ГРЕКО“, — говорится в документе.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал законопроект, заявив, что он не отразится на внутренней борьбе с коррупцией в России: „Это никоим образом не подрывает наш законодательный потенциал по борьбе с коррупцией. В России работают системы по жесткой борьбе с коррупцией. Нельзя сказать, что ее удалось искоренить — эту проблему не удалось искоренить нигде в мире, но эта работа будет продолжаться“, — сказал Песков журналистам.

Россия стала выходить из международных организаций, конвенций и программ вскоре после начала полномасштабной войны в Украине. В частности, в марте РФ исключили из Совета Европы, а в апреле Генассамблея ООН приостановила членство России в Совете ООН по правам человека. Помимо этого, в июне РФ вышла из Болонской системы образования, а в сентябре РФ перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека.