Зимнее обслуживание улиц Таллинна: смотрите, какие фирмы отвечают за уборку снега в вашем районе

Обслуживанием основных магистралей и дорожных сооружений, таких как дороги и пешеходные дорожки, велосипедные дорожки, парковки, пешеходные переходы, островки безопасности, лестницы, остановки общественного транспорта, мосты и тоннели, занимаются партнеры Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. Таллинн разделен на пять округов обслуживания: в центральной части города партнером является Tänavapuhastuse Aktsiaselts, в южном и восточном округе – Tallinna Kommunaalteenused OÜ, в западном и северном – EKT Teed OÜ.

За зимнее обслуживание небольших улиц и внутриквартальных дорог отвечают районные управы. Партнером районных управ Ласнамяэ, Пирита, Нымме и Кристийне является Keskkonnahooldus Eesti OÜ с предприятиями, сделавшими совместное предложение. В Пыхья-Таллинне, Хааберсти и Мустамяэ партнером является предприятие EKT Teed OÜ, а в районе Кесклинн – Tänavapuhastuse AS.

Подразделение учреждения Kadrioru Park задействовано в очистке от снега и противогололедной обработке, а также в работах по вывозу снега с наиболее интенсивно используемых тротуаров центра города. В задачи подразделения также входит ликвидация последствий неблагоприятных погодных условий, очистка от снега и противогололедная обработка дорожек на кладбищах и в парках, а также очистка внутриквартальных дорог и парковок на фоне сложных погодных условий.

СВОДКА ПО ЗИМНЕМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ УЛИЦ

2–8 января 2023 г.

Данные партнеров департамента

Задействовано единиц техники (в среднем за день)

Снегоочиститель с распределителем противогололедных материалов (на проезжей части): 39

Снегоочиститель с распределителем противогололедных материалов (на тротуарах): 3

Мультифункциональный трактор: 33

Самосвал: 1

Арендованная техника

Мультифункциональный трактор: 6

Самосвал: 29

Cнегопогрузчик: 5

Задействованный человеческий ресурс (в среднем за день)

Уборочные бригады: 34

Количество работников: 76

Вывезенный снег за неделю (м3): 32 730

Вывезенный снег за зиму (м3): 240 048