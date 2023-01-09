Иранский футболист приговорен к 26 годам тюрьмы из-за протестов

По сообщению издания Mundo Deportivo, 26-летнего футболиста арестовали в ноябре 2022 года по подозрению в соучастии в убийстве полковника полиции Эсмаила Чераги и двух бойцов военного формирования силовиков „Басидж“.

Потом футболиста и еще 27 иранцев приговорили к смертной казни за „пропаганду войны против бога“. После общественного резонанса в Иране пересмотрели наказание для Амира Наср-Азадани, заменив казнь на тюремное заключение.

В результате чего, футболиста лишили свободы сроком на 16 лет за соучастие в убийстве трех правоохранителей, еще 5 лет дали за участие в преступной группировке, 3 года - за участие в протестах, еще 2 года - за намерения нарушить общественный строй.

Согласно местному законодательству, Наср-Азадани будет отбывать тюремные сроки одновременно. Таким образом, футболист будет находиться за решеткой в течение 16 лет.

Амир Наср-Азадани провел 16 матчей в составе местного „Трактора“ и забил 2 гола. В составе „Рах-Ахана“ он сыграл в 4 матчах, а последней его командой был иранский „Иранджаван“.