Экс-тренер сборной Бельгии по футболу возглавил Португалию

Последние шесть лет Мартинес провел в сборной Бельгии, но, несмотря на т. н. Золотое поколение бельгийская сборная выиграть крупные титулы так и не смогла. Ближе всего к триумфу они были на ЧМ-2018, где заняли третье место.

Мартинес ушел из сборной Бельгии после вылета с ЧМ-2022 на стадии группового этапа. До сборной Бельгии испанец возглавлял британские „Суонси“, „Уиган“ и „Эвертон“.

Мартинес заменил на этом посту Фернанду Сантуша, покинувшего команду после ЧМ-2022. На чемпионате мира Португалия дошла до 1/4 финала, где проиграла Марокко (0:1).

В сборной Португалии есть ряд топовых молодых игроков, таких как Бруну Фернандеш, Диогу Далот, Гонсалу Рамуш и Жуан Феликс, но сначала Мартинесу предстоит решить вопрос с давним капитаном Криштиану Роналду. На сегодняшней пресс-конференции Мартинес заявил, что не будет выгонять из сборной 37-летнего нападающего.

„Хочу встретиться с игроками, со всеми поговорить. 26 футболистов из состава на ЧМ-2022 – это отправная точка, и Криштиану – один из них.

Он в сборной уже 19 лет и заслуживает уважения. Мы обсудим с ним то, как за 10 недель до первой игры создать лучшую команду. Завтра приступим к работе.

Как я уже сказал, сейчас начинается процесс, который состоит в том, чтобы встретиться с футболистами, которые могут войти в состав. Я уважаю всех игроков. Меня обрадует, если они будут на моей стороне“, – сказал Мартинес.

Контракт Мартинеса рассчитан до конца чемпионата мира 2026 года.