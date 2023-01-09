В финском торговом центре от рук охранников погибла женщина. Что известно?

Глава МВД также говорит, что на прошлой неделе обратилась в Полицейское управление с просьбой разъяснить, как полиция контролирует деятельность охранных компаний и отдельных охранников. Отчет будет использован в качестве основы для дальнейших действий.

Министр внутренних дел Криста Микконен (“Зеленые“) назвала смертельный случай в ТЦ Iso Omena в Эспоо шокирующим инцидентом. Она пишет в Твиттере, что у частного охранного сектора есть серьезные проблемы, которые необходимо решать.

Отчет будет использован в качестве основы для дальнейших действий властей. По словам Кристы Микконен, граждане должны иметь возможность доверять профессионализму операторов службы безопасности, передает Yle .

– Мы еще сообщим больше о подозреваемых, когда у нас появится информация, – говорит главный следователь по делу Юрки Каллио.

Полиция по-прежнему просит просит свидетелей инцидента связаться с ними по электронной почте vihjeet.lansi-uusimaa@poliisi.fi или по телефону 0295 413 031.

Полицейские также опросили нескольких свидетелей и используют для расследования записи камер видеонаблюдения в торговом центре и видеозаписи, предоставленные очевидцами.

Полиция не намерена требовать ареста подозреваемых, поскольку оснований для их дальнейшего задержания недостаточно.

За выходные полиция допросила четырех человек по подозрению в совершении преступления.

В субботу 7 января полиция задержала двух человек как подозреваемых по этому делу, но отпустила их вечером в воскресенье 8 января.

Инцидент с применением силы длился около десяти минут. В результате женщина скончалась на месте. Полиция расследует случившееся как причинение смерти по неосторожности.

Информагенство STT сообщает, ссылаясь на данные полиции, что охранников позвал мужчина, совершавший покупки в торговом центре. Мужчина заявил, что женщина мешала ему своим поведением.

35-летняя женщина, погибшая во время задержания, не посещала магазины торгового центра Iso Omena до инцидента, сообщает полиция Западной Уусимаа.

– Граждане должны иметь возможность доверять профессионализму операторов службы безопасности. Будь то государственные органы или сотрудники частных охранных предприятий. Обучение и надзор должны должны гарантировать, чтобы не было чрезмерного применения силы или превышения полномочий, – пишет Микконен.

Полицейское управление при МВД отвечает за надзор за частным охранным сектором.

Министр образования также призывает тщательно изучить ситуацию в секторе безопасности

Министр образования Ли Андерссон (Союз Левых сил) солидарна с высказываниями Кристы Микконен и призывает подготовить отчет о секторе безопасности.

Она говорит, что важно, чтобы и инцидент в Iso Omena, и предыдущие случаи насилия со стороны охранников были тщательно расследованы.

– Охранники должны повышать безопасность. Очевидно, что ситуацию во всем секторе нужно тщательно изучить, – пишет Андерссон.

Жертва не вела себя агрессивно

Как сообщал Yle в воскресенье, в субботу в торговом центре во время инцидента с применением силы охранники задержали одного человека, который скончался на месте. Очевидцы рассказали, что четверо охранников положили женщину на пол и легли на нее.

На видео, которое попало в распоряжение газеты Iltalehti, видно, что на женщину надели наручники. По словам очевидцев, женщина кричала о помощи. В интервью MTV очевидцы сообщили, что жертва кричала, что не может дышать.

Вскоре после этого женщина потеряла сознание. Очевидцы рассказали газете Iltalehti, что женщину удерживали на полу в течение нескольких десятков минут. На видео видно, что два прохожих начали делать женщине искусственное дыхание. По словам очевидцев, за этим последовало прибытие парамедиков, затем полиции и спасательного вертолета.