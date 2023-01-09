В финском торговом центре от рук охранников погибла женщина. Что известно?(1)
В субботу во время задержания охраной ТЦ Iso Omena погибла женщина. По словам полиции, инцидент с применением силы длился около десяти минут, пишет Yle.
35-летняя женщина, погибшая во время задержания, не посещала магазины торгового центра Iso Omena до инцидента, сообщает полиция Западной Уусимаа.
Информагенство STT сообщает, ссылаясь на данные полиции, что охранников позвал мужчина, совершавший покупки в торговом центре. Мужчина заявил, что женщина мешала ему своим поведением.
Инцидент с применением силы длился около десяти минут. В результате женщина скончалась на месте. Полиция расследует случившееся как причинение смерти по неосторожности.
Полиция пока не намерена требовать ареста подозреваемых
В субботу 7 января полиция задержала двух человек как подозреваемых по этому делу, но отпустила их вечером в воскресенье 8 января.
За выходные полиция допросила четырех человек по подозрению в совершении преступления.
Полиция не намерена требовать ареста подозреваемых, поскольку оснований для их дальнейшего задержания недостаточно.
Полицейские также опросили нескольких свидетелей и используют для расследования записи камер видеонаблюдения в торговом центре и видеозаписи, предоставленные очевидцами.
Полиция по-прежнему просит просит свидетелей инцидента связаться с ними по электронной почте vihjeet.lansi-uusimaa@poliisi.fi или по телефону 0295 413 031.
Расследование продолжается: ведется судебно-медицинская экспертиза причины смерти, допрашиваются свидетели и изучаются видеозаписи.
– Мы еще сообщим больше о подозреваемых, когда у нас появится информация, – говорит главный следователь по делу Юрки Каллио.
Глава МВД попросила Полицейское управление изучить ситуацию в охранном секторе
Отчет будет использован в качестве основы для дальнейших действий властей. По словам Кристы Микконен, граждане должны иметь возможность доверять профессионализму операторов службы безопасности, передает Yle.
Министр внутренних дел Криста Микконен (“Зеленые“) назвала смертельный случай в ТЦ Iso Omena в Эспоо шокирующим инцидентом. Она пишет в Твиттере, что у частного охранного сектора есть серьезные проблемы, которые необходимо решать.
Глава МВД также говорит, что на прошлой неделе обратилась в Полицейское управление с просьбой разъяснить, как полиция контролирует деятельность охранных компаний и отдельных охранников. Отчет будет использован в качестве основы для дальнейших действий.
– Граждане должны иметь возможность доверять профессионализму операторов службы безопасности. Будь то государственные органы или сотрудники частных охранных предприятий. Обучение и надзор должны должны гарантировать, чтобы не было чрезмерного применения силы или превышения полномочий, – пишет Микконен.
Полицейское управление при МВД отвечает за надзор за частным охранным сектором.
Министр образования также призывает тщательно изучить ситуацию в секторе безопасности
Министр образования Ли Андерссон (Союз Левых сил) солидарна с высказываниями Кристы Микконен и призывает подготовить отчет о секторе безопасности.
Она говорит, что важно, чтобы и инцидент в Iso Omena, и предыдущие случаи насилия со стороны охранников были тщательно расследованы.
– Охранники должны повышать безопасность. Очевидно, что ситуацию во всем секторе нужно тщательно изучить, – пишет Андерссон.
Жертва не вела себя агрессивно
Как сообщал Yle в воскресенье, в субботу в торговом центре во время инцидента с применением силы охранники задержали одного человека, который скончался на месте. Очевидцы рассказали, что четверо охранников положили женщину на пол и легли на нее.
На видео, которое попало в распоряжение газеты Iltalehti, видно, что на женщину надели наручники. По словам очевидцев, женщина кричала о помощи. В интервью MTV очевидцы сообщили, что жертва кричала, что не может дышать.
Вскоре после этого женщина потеряла сознание. Очевидцы рассказали газете Iltalehti, что женщину удерживали на полу в течение нескольких десятков минут. На видео видно, что два прохожих начали делать женщине искусственное дыхание. По словам очевидцев, за этим последовало прибытие парамедиков, затем полиции и спасательного вертолета.
По словам посетителя торгового центра, опрошенного информагенством STT, реанимация женщины началась с опозданием. Очевидцы рассказали Iltalehti, женщину пытались реанимировать в течение 40 минут. Она, однако, скончалась, несмотря на все усилия по ее спасению. Парамедики прекратили реанимацию, жертву накрыли простыней и вынесли из торгового центра на носилках.
Преподаватель: охранники действовали в соответствии с обучением
Обучающий будущих охранников в профучилище Luksia Яри Столт говорит, что, судя по видеозаписям, которые он видел, охранники в Iso Omena действовали так, как их учили. По его словам, невозможно оценить, как развивалась ситуация и что на самом деле произошло.
По информации STT, погибшая не вела себя агрессивно. Продавец соседнего магазина сказал Yle, что применение силы было чрезмерным.
Директор Securitas выразил соболезнования близким жертвы
Компания Securitas отвечает за безопасность в ТЦ Iso Omena.
Исполнительный директор Securitas Ярмо Микконен выразил соболезнования семьям и друзьям жертвы. По его информации, охранники выполняли свои обычные обязанности.
– Полиция должна выяснить, что произошло в Iso Omena, – сказал Микконен в интервью Yle.
– Это очень прискорбный случай, – продолжил Микконен.
В воскресенье компания сообщила, что проведет внутреннюю проверку случившегося.