„Новый год встречал в компании старых друзей: бомжа и психа“. Навального 31 декабря в десятый раз отправили в штрафной изолятор

Как сообщается в соцсетях политика, тюремная комиссия назначила ему 15 суток ШИЗО 31 декабря, обвинив в том, что он умывался в не положенное время.

„Так рухнули мои планы на шикарный Новый год, для которого у меня были припасены пачка картофельных чипсов и банка сайры. Так что Новый год я встречал в карцере в компании своих старых друзей: бомжа (он грустил) и психа (он выл и орал за дверью).

Новый год в ШИЗО проходит как и любой другой день: подъем в 5, отбой в 21. Так что впервые с шестилетнего возраста я просто спал всю новогоднюю ночь. В целом я доволен. Люди деньги платят, чтобы встретить Новый год как-то необычно, а у меня бесплатно получилось“.

Навальный добавил, что 3 января его сокамерника забрали из ШИЗО, положили в медчасть, „забитую больными гриппом“, и на следующий вернули в камеру. „Кажется, его используют как бактериологическое оружие. Неудивительно, что он грустит“, — пишет политик.

Алексея Навального регулярно отправляют в штрафной изолятор за незначительные нарушения. По его собственным словам, за полгода в колонии он половину срока провел в ШИЗО. В ноябре Навального перевели в помещение камерного типа, где осужденных могут содержать в условиях одиночного заключения. В декабре ему в камеру в ШИЗО подселили заключенного, „имеющего большие проблемы с бытовой гигиеной“. А позже в соседнюю камеру посадили заключенного с расстройством психики.