Будьте осторожны! В Таллинне произошло уже два серьезных ДТП: два человека доставлены в больницу

В 10:30 утра в полицию поступило сообщение о том, что на Мяннилийва в Мустамяэ произошло столкновение автомобилей Toyota и Volvo.

Скорая помощь увезла с места происшествия 63-летнего водителя автомобиля Toyota. Спасатели устранили риск возгорания автомобилей.

Примерно в то же время в Нымме, на пересечении улиц Вабадузе и Кирде, автомобиль Škoda не уступил дорогу движущемуся по главной дороге Volkswagen, в результате чего произошло столкновение, которое, в свою очередь, привело к тому, что Škoda врезалась в светофор.

Пассажира Volkswagen на машине скорой помощи доставили в больницу.

Точные обстоятельства обоих дорожно-транспортных происшествий уточняются.

Движение по-прежнему затруднено. Необходимо считаться с тем, что на дорогах работает обслуживающий транспорт

В понедельник дорожные условия по всей Эстонии будут непростыми, и, чтобы добраться до места назначения, участникам дорожного движения придется брать в расчет больше времени, чем обычно, потому что по дорогам также движется обслуживающий транспорт.

„По сравнению с другими сезонами, зимнее движение требует большего внимания и концентрации. Дороги становятся скользкими, сужаются, быстрее темнеет, а технические возможности автомобилей и зимние навыки водителей разные“, — пояснил Андрес Пийбелехт, руководитель отдела строительства и обслуживания инфраструктуры Транпортного департамента.

Он добавил, что из-за того, что закончились каникулы, увеличился общий траффик движения, многие спешат и нервничают на дорогах, потому что не успевают вовремя.