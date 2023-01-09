Будьте осторожны! В Таллинне произошло уже два серьезных ДТП: два человека доставлены в больницу(4)
Обилие снега и скользкие дороги уже стали причиной двух дорожно-транспортных происшествий в Таллинне, в результате которых два человека были доставлены в больницу.
В 10:30 утра в полицию поступило сообщение о том, что на Мяннилийва в Мустамяэ произошло столкновение автомобилей Toyota и Volvo.
Скорая помощь увезла с места происшествия 63-летнего водителя автомобиля Toyota. Спасатели устранили риск возгорания автомобилей.
Примерно в то же время в Нымме, на пересечении улиц Вабадузе и Кирде, автомобиль Škoda не уступил дорогу движущемуся по главной дороге Volkswagen, в результате чего произошло столкновение, которое, в свою очередь, привело к тому, что Škoda врезалась в светофор.
Пассажира Volkswagen на машине скорой помощи доставили в больницу.
Точные обстоятельства обоих дорожно-транспортных происшествий уточняются.
Движение по-прежнему затруднено. Необходимо считаться с тем, что на дорогах работает обслуживающий транспорт
В понедельник дорожные условия по всей Эстонии будут непростыми, и, чтобы добраться до места назначения, участникам дорожного движения придется брать в расчет больше времени, чем обычно, потому что по дорогам также движется обслуживающий транспорт.
„По сравнению с другими сезонами, зимнее движение требует большего внимания и концентрации. Дороги становятся скользкими, сужаются, быстрее темнеет, а технические возможности автомобилей и зимние навыки водителей разные“, — пояснил Андрес Пийбелехт, руководитель отдела строительства и обслуживания инфраструктуры Транпортного департамента.
Он добавил, что из-за того, что закончились каникулы, увеличился общий траффик движения, многие спешат и нервничают на дорогах, потому что не успевают вовремя.
Помимо того, что водители должны выбирать безопасный стиль вождения и быть готовыми к изменению дорожных условий, они также должны учитывать особенности техники, обслуживающей дороги. При движении навстречу такому транспорту вы должны держаться края дороги, потому что ее габариты могут выходить за центральную разделительную полосу. Начав обгон машины техобслуживания, необходимо убедиться в его безопасности и принять во внимание, что дорога впереди машины техобслуживания может быть не очищенной.
По прогнозу синоптиков, в понедельник будет облачно. Снегопад и метель, идущие с запада, в течение дня распространятся на всю Эстонию. В западной и северной Эстонии ожидаются сильные осадки. На островах - мокрый снег и риск ледяных дождей. Температура воздуха и дорог на материковой части сохраняется на минусовой отметке, на островах и на западном побережье - ближе к нулю.
Зимой дорожные условия быстро меняются из-за колебаний температуры, и для управления автомобилем необходимо выбрать безопасный стиль вождения. Перед тем, как сесть за руль, вы можете проверить текущую дорожную ситуацию на Tarktee.ee.