Новости Эстонии
10.01.2023, 20:25

Финляндия продлевает украинцам вид на жительство автоматически, в Эстонии беженцы должны делать это сами

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Находящиеся в Эстонии дети школьного возраста должны ходить в школу, и свое местожительство беженцы обязаны регистрировать.
Находящиеся в Эстонии дети школьного возраста должны ходить в школу, и свое местожительство беженцы обязаны регистрировать.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Европейcкая комиссия рекомендовала продлевать предоставляемую украинцам временную защиту (вид на жительство сроком на один год) автоматически, пишет издание Eesti Päevaleht.

Все украинцы, получившие в Эстонии временную защиту, обязаны по прошествии года продлевать ее. В то же время Финляндия, например, было приняла решение, что беженцам не нужно ничего не делать, и временную защиту им продлевают автоматически. Еврокомиссия рекомендовала именно такой подход, чтобы избежать излишней бюрократии.

В конце 2022 года правительство Финляндии в срочном порядке приняло поправку к закону, в соответствии с которой срок действия видов на жительство людей, получающих временную защиту, действует до тех пор, пока действует временная защита во всем Евросоюзе. Другими словами: выданный беженцам вид на жительство продолжает действовать и ходатайствовать о его продлении не нужно.

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