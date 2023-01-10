Финляндия продлевает украинцам вид на жительство автоматически, в Эстонии беженцы должны делать это сами

Все украинцы, получившие в Эстонии временную защиту, обязаны по прошествии года продлевать ее. В то же время Финляндия, например, было приняла решение, что беженцам не нужно ничего не делать, и временную защиту им продлевают автоматически. Еврокомиссия рекомендовала именно такой подход, чтобы избежать излишней бюрократии.