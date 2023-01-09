Сборная России по футболу полностью прекращает сотрудничество с Adidas

РФС сотрудничал с Adidas с 2008 года. Действие последнего соглашения с немецким мировым брендом было рассчитано до 2026 года, однако 1 марта 2022 года Adidas расторг контракт с РФС из-за начала полномасштабной войны России против Украины.

В Российском Футбольном Союзе (РФС) ответили на санкции, заявив, что сборная будет сотрудничать с другим техническим спонсором, с которым она в ближайшем времени подпишет договор о сотрудничестве.

По словам президента российского футбольного союза Александра Дюкова, в 2023 году сборная России вынуждена будет искать нового технического спонсора.

„Можно сказать уверенно, что в 2023 году у нас не будет формы Adidas. Когда будет новый партнер? В первом квартале. Сейчас проводим переговоры“, - рассказал Дюков.

В России санкции проигнорировали и осенью сборная России по футболу сыграла три товарищеских матча, используя экипировку, которая была изготовлена Adidas.