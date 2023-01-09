Полиция ищет 16-летнюю девушку

В полицию поступило сообщение, что в первые дни нового года в учебный центр Эмайыэ Маарьямааской образовательной коллегии не вернулась Марлеэн, которую перед рождественскими праздниками отпустили домой. Она ушла из дома в неизвестном направлении, никому не сказав ни слова. Ее телефон выключен, и близкие и школьный коллектив не знают, где девушка проводит время.