Полиция ищет 16-летнюю девушку
Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 16-летней Марлеэн, которая после праздников не вернулась из дома в учебный центр Эмайыэ Маарьямааской образовательной коллегии.
В полицию поступило сообщение, что в первые дни нового года в учебный центр Эмайыэ Маарьямааской образовательной коллегии не вернулась Марлеэн, которую перед рождественскими праздниками отпустили домой. Она ушла из дома в неизвестном направлении, никому не сказав ни слова. Ее телефон выключен, и близкие и школьный коллектив не знают, где девушка проводит время.
Марлеэн высокого роста, примерно 180 см, у нее светлые волосы. Уходя из дома, она была одета в черную куртку и черные джинсы.
Полиция просит всех, кто где-либо видел Марлеэн, сообщить об этом по номеру Центра тревоги 112.