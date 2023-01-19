ВИДЕОПОДКАСТ | Бесплатный ремонт, новые пешеходные аллеи и зеленая неделя ресторанов
Крупная международная выставка зеленых технологий Tallinn Cleantech EXPO, кампания по очистке пляжей Балтийского моря от мелкого мусора, создание природных парков рядом с домом и тенистых аллей вдоль пешеходных и велосипедных дорожек – об этих и множестве других интересных и практичных мероприятиях и начинаниях в рамках программы „Таллинн – Зеленая столица Европы 2023“ говорят ведущий „Народного Радио“ Борис Горский и урбанист, амбассадор Зеленой столицы Мария Дерлыш.
„Да, это программа на один год, но он будет запускать многие начинания с перспективной на несколько лет“, – отмечает амбассадор Зеленой столицы.
Например, на Копли, 93 открыта ремонтная мастерская. Туда можно запросто прийти и дать вторую жизнь, скажем, мебели – для этого там есть профессиональные инструменты и мастера, которые помогут. „Я планирую прийти со своей старой кухонной столешницей из цельного дерева, хочу сделать из нее полки“, – делится Мария Дерлыш. На станции приема отходов на Пальяссааре будет создана столярная мастерская, где можно отреставрировать свою мебель, на Сыпрузе пуйестеэ, 255 – швейная мастерская.
Кроме того, стоит обратить внимание на:
Ресторанную неделю в марте: можно будет выбирать блюда из меню в том числе с зеленым знаком, означающим меньший экологический след.
Фестиваль городского пространства в июне, когда будет частично закрыт для машин бульвар Рявала.
Международную кампанию по очистке пляжей Балтийского моря от мелкого мусора в сентябре – можно поучаствовать в очистке городских пляжей в том числе от окурков.
Проект Глинтового парка, который превратит девятикилометровый известняковый пустырь в интересный и комфортный парк, а также восстановление уникального болота в Пяэскюла, в получасе езды от центра города – так мы сможем наслаждаться природой практически рядом с домом.
И если вы вдруг не нашли в обширной программе того зеленого мероприятия или начинания, которое считаете нужным, можно подать заявку и получить финансирование от города на ее воплощение.
Подробнее о мероприятиях в рамках года Зеленой столицы смотрите в видеоподкасте.
Вся актуальная информация о событиях программы „Таллинн – Зеленая столица Европы 2023“: greentallinn.eu.