Главбух торговой сети присвоила за несколько лет более полумиллиона евро

Главным бухгалтером торговой сети ABC Supermarkets, которой принадлежат магазины Comarket и Delice, Лийви Кикас проработала 13 лет. В 2006 году она пришла на работу бухгалтером в фирму Comarket. В 2012 году Кикас стала уже заместителем бухгалтера предприятия, которое к тому времени сменило название на ABC Supermarkets, а еще четыре года спустя Кикас стала главным бухгалтером.