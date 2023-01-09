Экономика
09.01.2023, 16:16

Главбух торговой сети присвоила за несколько лет более полумиллиона евро

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Бухгалтер нередко проворачивала мошенническую схему, и предприятия, поставлявшие товар Comarket, деньги за него не получали.
Бухгалтер нередко проворачивала мошенническую схему, и предприятия, поставлявшие товар Comarket, деньги за него не получали.
ФОТО: Vallo Kruuser | Delfi Meedia

Главный бухгалтер Лийви Кикас попалась на присвоении чужого имущества довольно глупо, находясь в отпуске, пишет издание Eesti Päevaleht.

Главным бухгалтером торговой сети ABC Supermarkets, которой принадлежат магазины Comarket и Delice, Лийви Кикас проработала 13 лет. В 2006 году она пришла на работу бухгалтером в фирму Comarket. В 2012 году Кикас стала уже заместителем бухгалтера предприятия, которое к тому времени сменило название на ABC Supermarkets, а еще четыре года спустя Кикас стала главным бухгалтером.

О том, что опытный бухгалтер обладает еще и скрытыми способностями, стало понятно в начале лета 2019 года, когда Кикас находилась в отпуске.

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