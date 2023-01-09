09.01.2023, 16:16
Главбух торговой сети присвоила за несколько лет более полумиллиона евро(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
Главный бухгалтер Лийви Кикас попалась на присвоении чужого имущества довольно глупо, находясь в отпуске, пишет издание Eesti Päevaleht.
Главным бухгалтером торговой сети ABC Supermarkets, которой принадлежат магазины Comarket и Delice, Лийви Кикас проработала 13 лет. В 2006 году она пришла на работу бухгалтером в фирму Comarket. В 2012 году Кикас стала уже заместителем бухгалтера предприятия, которое к тому времени сменило название на ABC Supermarkets, а еще четыре года спустя Кикас стала главным бухгалтером.