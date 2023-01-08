Сборная Эстонии по футболу сыграла вничью с Исландией, пропустив на последних минутах

В первой половине матча доминировала эстонская сборная, в составе которой было несколько более опытных футболистов. Моменты эстонская сборная создавала, но нанесла только два удара в створ. В составе эстонской сборной дебютировали вратарь Карл Андре Валлнер и молодой центральный защитник Эрко Йонне Тыугьяс, но исландцы в первом тайме этим воспользоваться не смогли (0 ударов в створ).

На 43-й минуте Исландия заработала угловой, после которого мяч попал в руку Поому, но судья не увидел в ситуации нарушения, достойного 11-метрового удара. Через две минуты сборная Эстонии провела позиционную атаку, где 34-летний Тайо Тенисте пяткой сыграл на Сергея Зенёва, и нападающий с касания пробил по воротам и вывел эстонскую сборную вперед.

После перерыва Исландия контролировала ход встречи. На 52-й минуте у них был отличный шанс сравнять счет после назначенного пенальти. Андри Гудьонсен пробил в левый угол ворот, но Карл Андре Валлнер спас команду. Через десять минут, Гудьонсен, опередивший Эрко Йонне Тыугьяса, нанес удар с шести метров, но Валлнер снова совершил отличный сейв. Прошло еще десять минут, и на этот раз Гудьонсен после подачи углового пробил выше ворот.

В последние 30 минут матча, тренер сборной Эстонии Томас Хэберли выпустил на поле Иоана Яковлева, Никиту Васильева, Марко Липу и Алекса Матиаса Тамма, но голов больше забить не удалось. Исландия вместе с Гудьонсеном, все-таки смогли сравнять счет на 90+1- ой минуте матча. После дальнего удара мяч попал в руку Маркуса Соометса, и судья назначил пенальти. Андри Гудьонсен снова подошел к точке, и на этот раз реализовал пенальти и сравнял счет в матче.