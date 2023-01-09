МНЕНИЕ | Кому выгодна „русская тема“?

Обойтись без „русской темы“ не получалось ещё ни на одних из проходивших в Эстонии парламентских выборах. Между тем, именно сейчас, когда вовсю пылают страсти вокруг событий в Украине, это было бы наиболее разумно, притом для всех активно эксплуатирующих данную тему сторон.

Конечно, играть на национальных чувствах политикам „прибыльно“. Одна часть электората усиленно цепляется за каждую вещь, связанную с советской эпохой (почему-то ассоциируя это с сохранением русского языка и культуры), а другая, подогреваемая вполне справедливым негодованием в отношении того, что творится в Украине, очень хочет „наказать“ если уж не Путина, то хотя бы местных русскоязычных жителей, вне зависимости от того, каких взглядов придерживаются последние.