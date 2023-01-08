ВИДЕО | В Бразилии сторонники экс-президента Болсонару захватили здание конгресса и резиденцию президента

Сотни сторонников бывшего президента ворвались в здания Национального конгресса, Верховного суда и резиденции президента в столице Бразилии в знак несогласия с победой левого кандидата Лулы да Силвы на прошедших выборах.

По данным информационного агентства LUSA, протестующие призывают к военному вмешательству для свержения президента Лулы да Силвы, инаугурация которого состоялась неделю назад.

Как пишет испанское информагентство EFE, протестующие атаковали несколько полицейских машин, охраняющих здание, и разрушили защитные ограждения. На кадрах, опубликованных местными жителями в социальных сетях, видно, что сотрудники полиции применяют против протестующих слезоточивый газ. Bloomberg сообщает о том, что сам действующий президент в момент попытки штурма в резиденции не находился.