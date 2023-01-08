Премьер Швеции: Турция ставит невыполнимые условия по НАТО

Часть условий Турции, которые эта страна выдвинула для согласия на вступление Швеции в НАТО, являются невыполнимыми для Стокгольма, заявил шведкий премьер-министр Ульф Кристерссон в воскресенье, 8 января. „Турция одновременно признает две вещи - что мы выполнили то, что обещали, и что они желают от нас того, что мы не можем или не хотим им дать“, - цитирует Кристерссона агентство Reuters. Он не уточнил, о каких именно условиях идет речь.

Тем не менее, шведский премьер выразил уверенность в том, что Анкара даст необходимое согласие. Швеция и Финляндия начали процедуру по вступлению в Североатлантический альянс после военного вторжения России в Украину. Стокгольм и Хельсинки 18 мая подали официальную заявку. Все 30 стран, входящих в НАТО, должны ратифицировать это решение - на сегодняшний день это сделали 28 государств. Турция и Венгрия пока воздержались от этого шага.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Швеция делает „позитивные шаги“ в верном направлении, но для получения членства в альянсе необходимы дальнейшие действия. В числе прочего, Анкара требует от Стокгольма и Хельсинки выдать предполагаемых курдских экстремистов и подозреваемых в причастности к попытке госпереворота 2016 года.

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