ФОТО И ВИДЕО | Победительница „Тур де Ски“ потеряла сознание после финиша

Гонка проходила в итальянском Валь-ди-Фьемме. Лыжницы преодолели дистанцию в 10 км с финальным подъемом в гору.

23-летняя Карлссон, ставшая второй шведкой, выигравшей престижную гонку после Шарлотты Калла, которая одержала победу 14 лет назад, была заметно уставшей на последних метрах убийственного финального подъема и с трудом пересекла финишную черту.

Медики бросились на помощь Карлссон. Помимо прочего, шведке дали дополнительный кислород. Позже шведская пресс-служба сообщила, что лыжница, находится в сознании и разговаривает с врачами.

„Фрида согревается в помещении. Она разговаривает с врачами и физиотерапевтами“, — сказал пресс-секретарь шведской команды Астри Линдбек.

Карлссон не поехал на церемонию награждения. На вторую ступень пьедестала поднялась финка Кертту Нисканен (+0,33), третье место заняла норвежка Тириль Венг (+0,47).

По итогам семи гонок Карлссон одержала победу в общем зачете „Тур де Ски“.

Мать Карлссон, Миа Карлссон, также дала короткий комментарий Aftonbladet: „Это ужасно и заставляет задуматься, а стоит ли оно того“. Пустота от этой победы. Важно, чтобы она скоро встала на ноги“.

Позже Фрида Карлссон прокомментировала своё состояние после финального забега в гору. Сообщает „Чемпионат“.

„Я очень плохо себя чувствовала. Я мало что помню с тех пор. Это был настоящий ужас. Я не чувствовала своих рук и ног. Сейчас я чувствую себя намного лучше, но в тот момент было очень страшно. Я сильно испугалась, но потом пришла в себя. Мне сказали, что я выиграла, но особого празднования не было. Хотя это действительно значимая для меня победа.