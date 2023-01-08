„Самое большое минное поле в мире“. Размер заминированной территории в Украине превышает площадь Эстонии в 5,5 раз

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

„На текущий момент это самое большое минное поле в мире, - передает слова Шмыгаля газета The Korea Times. - Это не только затрудняет передвижение людей, но и вызывает серьезные проблемы для сельского хозяйства, которое является одной из основных отраслей Украины“.

Размер заминированной территории превышает не только площадь всего Корейского полуострова (около 221 000 квадратных километров), но и Лаоса, Румынии (каждая - около 238 000 квадратных километров) и Великобритании (около 244 000 квадратных километров), пишет газета The Korea Times.

Площадь Эстонии (45 339 км2) эта территория превышает в пять с половиной раз.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.