Новогодние обещания: как выдержать больше одного месяца?

По статистике, самые распространенные новогодние обещания связаны с диетой или занятиями спортом. Часто новогоднее обещание кажется лучшим способом поставить цели в этих областях, поскольку оно позволяет положить твердое начало для реализации желаемых планов. Однако многие давшие такие обещания, не могут долго выдержать и поэтому продолжают откладывать его выполнение – иногда даже на следующий год. „Новогодние обещания легко дать и еще легче нарушить. С одной стороны, усилия, необходимые для выполнения обещания, могут и стать препятствием, и тем облегчить оправдания по несоблюдению слова. С другой стороны, почти каждая новая привычка формируется около трех месяцев, поэтому часто бывает сложно смириться с тем, что изменения могут быть незаметны в первый месяц, — говорит эксперт по технологиям Екатерина Мишина . — Чтобы не опустить руки и все же достичь поставленных целей, стоит придерживаться некоторых хитростей и советов. Кстати, смарт-устройства в наши дни также вносят значительный вклад в мониторинг и реализацию поставленных целей“.

1. Устанавливайте цель правильно



По словам эксперта, первая большая ошибка в установке целей — это стремление к нереалистичным или расплывчатым целям.



„Прежде всего следует избегать слишком общих и расплывчатых целей вроде „Я собираюсь похудеть“. С такой целью мы не знаем ни конечного желаемого веса, ни того, сколько времени потребуется для достижения этой цели. Если нет конкретики, мотивация к достижению цели может быстро исчезнуть“, — объясняет Мишина, занимающая руководством по обучению Huawei.



„Скорее стоит поставить конкретную и не слишком амбициозную цель – например: „планирую похудеть на 5 кг, занимаясь в тренажерном зале три раза в неделю“». В свою очередь, здесь могут помочь технологии: если вы установите, например, на смартфоне напоминание, которое будет постоянно отправлять уведомления на экран, то поставленную цель будет гораздо сложнее забыть и гораздо проще собраться с силами для ее реализации“, — отмечает Мишина.



2. Убедитесь, что обещание действительно подходит вам



Цели, поставленные на новый год, должны соответствовать тому, чего мы на самом деле хотим достичь. „Если данная цель — это что-то, что просто популярно в данный момент и упоминается многими, но она не особо близка вам лично, то, скорее всего, уже в первый месяц нового года мотивация по ее достижению иссякнут“, — говорит Мишина. „Поэтому, несмотря на решения друзей или знакомых, важнее всего ставить перед собой цели, которые кажутся нам нужными, полезными и интересными. Например, если вы хотите начать ходить в спортивный клуб и больше двигаться, потому что вам нужна энергия и выносливость, то с этого-то и следует начать“.



3. Отслеживайте свой прогресс



По словам Мишиной, мотивации также можно добавить возможность следить за своим успехом с помощью смарт-технологий — подмечая даже небольшие успехи, по ее словам, создает как положительные эмоции, так и придает больше желания стремиться вперед.



„Сегодня смарт-технологии нужны не только для общения или развлечения, но они идеально подходят и для достижения поставленных целей. Например, инновационные смарт-часы, выполняющие по сути роль персонального тренера, поддерживают пользователя в реализации спортивных целей. Среди таких моделей, например, часы Huawei Watch GT3 Pro предлагает более 100 различных спортивных режимов и позволяют создавать индивидуальный план тренировок на основе данных. Смарт-часы также позволяют удобно следить за своим прогрессом: пройденными шагами, сожженными калориями, минутами физической активности и другими данными“, — поясняет Мишина. „Видение даже небольшого физического прогресса каждый день может дать необходимую мотивацию, чтобы не сдаваться и продолжать стремиться к поставленной цели“.



4. Воспользуйтесь помощью приложений



По словам эксперта по технологиям, приложения помогают, когда, например, не хватает мотивации или непонятно, какие новогодние обещания ставить. „Сегодня на все случаи жизни есть приложение. Например, приложение New Year Resolution дает вдохновение для различных новогодних решений, предоставляет для этого необходимые знания и советы, а также позволяет отслеживать ваш прогресс. Также это приложение не рекомендует ставить более трех новогодних обещаний, потому что велика вероятность, что ни одно из них мы не выполним. Наибольший успех у тех, кто выбрал и поставил перед собой одну цель, потому что именно тогда внимание сконцентрировано на этой задаче и достижение цели становится более уверенным, а мотивация стремиться к новым целям в следующем году будет еще выше“, — отмечает Екатерина Мишина.