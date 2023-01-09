Как сохранить здоровье себе и ребенку после празднично-конфетного периода?(1)
Урожай конфет после праздников часто сильно портит питание детей и приводит к проблемам с пищеварением. Чтобы в новом году несмотря на изменившийся распорядок дня сохранить здоровый ритм питания, аптекарь делится рекомендациями, которые следует учитывать, чтобы избежать чрезмерного потребления сахара и проблем с желудком.
По словам провизора центральной аптеки Benu Tõrva Вирге Сокк, чрезмерное употребление сахара вызывает боли в животе и кишечные газы. „Потребление сахара вызывает внезапное повышение уровня сахара в крови, но затем он быстро падает. Резкое падение заставляет снова хотеть есть сладкое, чтобы повышался уровень сахара в крови и уровень энергии, — объясняет фармацевт. — Поэтому легче отказаться от первого кусочка шоколада, потому что потом гораздо сложнее себя ограничивать“, — говорит Сокк и подчеркивает, что помимо кратковременного прилива энергии чрезмерное употребление сладкого также вызывает изменения настроения из-за колебаний сахара в крови.
„Влияние сахара на организм и химию мозга не следует недооценивать, и его часто сравнивают с зависимостью от наркотических веществ, но поскольку сильных показателей при прекращении потребления сахара нет, то и единой четкой позиции по этому вопросу нет“, — объясняет Сокк.
Фармацевт подчеркивает, что, кроме всего прочего, постоянные перекусы и длительное воздействие сладких веществ очень вредны для здоровья зубов. „Зубы должны отдыхать. Это означает, что между приемами пищи должно быть не менее трех часов“, — подчеркивает Сокк.
Роль родителя в контроле за питанием ребенка и в мотивации его на более здоровые выборы очень важна. „Будучи взрослыми, мы можем не покупать детям сладости и предлагать им более полезные десерты - например, фрукты. Важно следить за тем, чтобы дети ели теплую пищу и не пропускали основные приемы пищи. Еда должна быть разнообразной, чтобы вы могли получать из нее все необходимое — белки, жиры, углеводы, клетчатку и витамины“, — объясняет Сокк и рекомендует контролировать потребление сахара как по количеству, так и по частоте его употребления.
Фрукты — хорошая альтернатива сладостям, но и в них есть свои опасности.
Аптекарь объясняет, что употребление большого количества фруктов также может вызвать различные проблемы с желудком, такие как диарея и газы. „Все фрукты, особенно экзотические, нужно очень тщательно мыть перед употреблением“, — добавляет она.
При расстройствах желудка провизор рекомендует отвары ромашки и мяты, от газов – содержащие симетикон препараты, а пробиотики для поддержания пищеварения. Хотя, по словам фармацевта, метеоризм является распространенным симптомом при употреблении большого количества фруктов, этот симптом также может быть признаком пищевой непереносимости.
Как определить пищевую непереносимость?
Во-первых, аптекарь рекомендует начать с ведения дневника, куда следует записывать все употребляемые вами продукты и напитки. Кроме того, следует отметить, как та или иная пища влияет на организм. „Таким образом можно отслеживать, какие продукты вызывают заболевания, и проверять, исчезают ли симптомы, если их убрать из меню“, — предлагает Сокк.
По ее словам, иногда бывает трудно определить аллерген, поскольку в случае перекрестной аллергии один продукт питания не вызывает аллергию, а совместное воздействие нескольких аллергенов вызывает симптомы. Одним из самых распространенных аллергенов являются, например, яблоки. „Хотя лучшим советом является избегать аллергенов, но это не всегда возможно, и для облегчения пищевой непереносимости подходят различные лекарства от аллергии, кремы для тела и лекарства от астмы“, — рекомендует Сокк.