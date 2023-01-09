Как сохранить здоровье себе и ребенку после празднично-конфетного периода?

По словам провизора центральной аптеки Benu Tõrva Вирге Сокк, чрезмерное употребление сахара вызывает боли в животе и кишечные газы. „Потребление сахара вызывает внезапное повышение уровня сахара в крови, но затем он быстро падает. Резкое падение заставляет снова хотеть есть сладкое, чтобы повышался уровень сахара в крови и уровень энергии, — объясняет фармацевт. — Поэтому легче отказаться от первого кусочка шоколада, потому что потом гораздо сложнее себя ограничивать“, — говорит Сокк и подчеркивает, что помимо кратковременного прилива энергии чрезмерное употребление сладкого также вызывает изменения настроения из-за колебаний сахара в крови.

„Влияние сахара на организм и химию мозга не следует недооценивать, и его часто сравнивают с зависимостью от наркотических веществ, но поскольку сильных показателей при прекращении потребления сахара нет, то и единой четкой позиции по этому вопросу нет“, — объясняет Сокк.

Фармацевт подчеркивает, что, кроме всего прочего, постоянные перекусы и длительное воздействие сладких веществ очень вредны для здоровья зубов. „Зубы должны отдыхать. Это означает, что между приемами пищи должно быть не менее трех часов“, — подчеркивает Сокк.

Роль родителя в контроле за питанием ребенка и в мотивации его на более здоровые выборы очень важна. „Будучи взрослыми, мы можем не покупать детям сладости и предлагать им более полезные десерты - например, фрукты. Важно следить за тем, чтобы дети ели теплую пищу и не пропускали основные приемы пищи. Еда должна быть разнообразной, чтобы вы могли получать из нее все необходимое — белки, жиры, углеводы, клетчатку и витамины“, — объясняет Сокк и рекомендует контролировать потребление сахара как по количеству, так и по частоте его употребления.

Фрукты — хорошая альтернатива сладостям, но и в них есть свои опасности.