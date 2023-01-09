Телефонный прием старейшины Ласнамяэ возобновится с 9 января
Уже с 9 января старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко снова начнет прием по телефону и ответит на вопросы жителей, касающиеся районной управы. Предварительная регистрация не требуется.
„За прошлый год я получила сотни звонков на различные темы и я уверена, что прием жителей по телефону и в этом году поможет управе быстрее реагировать на некоторые предложения и проблемы, а жителям - сэкономить их драгоценное время“, - сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко. Старейшина добавила, что по-прежнему можно прийти на личную встречу с ней, но для этого необходимо предварительная регистрация по телефону 645 7715. Стоит учитывать, что очередь на приём может быть длинной.
Старейшина района Ласнамяэ отвечает на вопросы жителей Ласнамяэ в январе по понедельникам с 16 до 17 часов по телефону 645 7780. Если линия занята, жителям рекомендуется перезвонить через некоторое время. В январе прием пройдет 09; 16; 23 и 30 января.
Задать свои вопросы управе района Ласнамяэ можно также по электронной почте lasnamae@tallinnlv.ee, позвонив на инфотелефон 645 7700 или на странице управы в Facebook: facebook.com/Lasnamae.ru