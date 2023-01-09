Телефонный прием старейшины Ласнамяэ возобновится с 9 января

„За прошлый год я получила сотни звонков на различные темы и я уверена, что прием жителей по телефону и в этом году поможет управе быстрее реагировать на некоторые предложения и проблемы, а жителям - сэкономить их драгоценное время“, - сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко. Старейшина добавила, что по-прежнему можно прийти на личную встречу с ней, но для этого необходимо предварительная регистрация по телефону 645 7715. Стоит учитывать, что очередь на приём может быть длинной.