ВИДЕО | Словно петарды взрываются! Вот как выглядит только что упавший в снег высоковольтный провод

По словам спасателей, подходить близко к такому проводу нельзя, даже если очень хочется посмотреть, что происходит, потому что это крайне опасно для жизни. „Если вы заметили, что провод оборвался или на линию упало дерево, держитесь от них на расстоянии не менее 20 метров, так как провода могут быть под напряжением и представлять опасность для жизни“, - говорится в сообщении Спасательного департамента.

Об обрыве линии нужно сообщить в Elektrilevi по телефону 1343. Если есть непосредственная угроза жизни или окружающей среде, звоните 112.

Elektrilevi советует: если вы все же попали в опасную зону, то, чтобы из нее выбраться, старайтесь передвигаться не отрывая ног от земли и постоянно держа их вместе или короткими прыжками также на двух ногах.

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