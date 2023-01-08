Ученые Тартуского университета получили крупнейший в истории Эстонии грант на исследования

Два международных центра ТУ получили от Европейской комиссии по 30 млн евро каждый. Эстонское государство также инвестирует в центры 30 млн евро.

В лаборатории Тартуского университета ученые разрабатывают бактерии, способные связывать углекислый газ и синтезировать из него устойчивые материалы. На данный момент все это делается в скромных условиях, и 30 млн евро откроют совершенно новые возможности.

Синтетическая биология, занимающаяся перестройкой живых систем, простирается от фармацевтической промышленности до строительных материалов и энергетики.

Еще 30 млн евро получил центр, который будет создан в сотрудничестве с Клиникой Тартуского университета. Его цель – добиться, чтобы наука о клинической генетике была связана с ежедневной диагностикой и лечением пациентов.

В обоих центрах важную роль играет биоинформатика.