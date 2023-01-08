ПРЯМО СЕЙЧАС на DELFI TV | Заключительный день этапа Кубка Мира по лыжному двоеборью в Отепя

Кристьян Ильвес после прыжков с трамплина занимает 9-е место (93,5 метра, 115,3 балла) и начнет лыжную гонку на 10 км в 14:30, на 35 секунд позже лидера Рёта Ямамото.

Прыжок Рёта Ямамото (95,5 м) не стал самым дальним за день, но результат в 124,1 балла дает ему 6-секундный отрыв на лыжной гонке от австрийца Франца-Йозефа Реля (122,6 балла), единственного, кто прыгнул дальше чем на 100 метров. (101, если быть точным). Через 9 секунд после Ямамото стартует второй австриец Йоханнес Лампартер (96,5 м, 121,8 б).