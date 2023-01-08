08.01.2023, 10:21
ПРЯМО СЕЙЧАС на DELFI TV | Заключительный день этапа Кубка Мира по лыжному двоеборью в Отепя
Кристьян Ильвес прыгнул на 93,5 метра и занимает 9-е место, отставая от лидера на 35 секунд.
Кульминацией этап Кубка Мира по лыжному двоеборью в Отепя сегодня станут мужские и женские индивидуальные соревнования. В отличие от вчерашних соревнований с совместным стартом, сегодня соревнования строятся по традиционной системе: сначала прыжки, а затем лыжни гонки со стартом по системе Гундерсена.