Другие виды
08.01.2023, 10:21

ПРЯМО СЕЙЧАС на DELFI TV | Заключительный день этапа Кубка Мира по лыжному двоеборью в Отепя

 

  • Кристьян Ильвес прыгнул на 93,5 метра и занимает 9-е место, отставая от лидера на 35 секунд.

Кульминацией этап Кубка Мира по лыжному двоеборью в Отепя сегодня станут мужские и женские индивидуальные соревнования. В отличие от вчерашних соревнований с совместным стартом, сегодня соревнования строятся по традиционной системе: сначала прыжки, а затем лыжни гонки со стартом по системе Гундерсена.

Кристьян Ильвес после прыжков с трамплина занимает 9-е место (93,5 метра, 115,3 балла) и начнет лыжную гонку на 10 км в 14:30, на 35 секунд позже лидера Рёта Ямамото.

Прыжок Рёта Ямамото (95,5 м) не стал самым дальним за день, но результат в 124,1 балла дает ему 6-секундный отрыв на лыжной гонке от австрийца Франца-Йозефа Реля (122,6 балла), единственного, кто прыгнул дальше чем на 100 метров. (101, если быть точным). Через 9 секунд после Ямамото стартует второй австриец Йоханнес Лампартер (96,5 м, 121,8 б).

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