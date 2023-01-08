Действующий порядок компенсации больничных продлен до конца июня
Президент Республики Алар Карис провозгласил принятые поправки к Закону о гигиене и безопасности труда Эстонии и Закону о медицинском страховании, благодаря которым порядок компенсации больничного листа со второго дня болезни будет продлен на полгода до 30 июня 2023 года. Для работодателей и работников нынешний порядок компенсации продолжит действовать в неизменном виде, что не требует реорганизации систем учета.
Установленный порядок компенсации позволяет людям остаться дома при первых симптомах болезни, сохранив при этом уровень дохода.
„Для сотен тысяч жителей Эстонии крайне важно продление выплат компенсации по временной нетрудоспособности со второго дня болезни. Это позволяет ощутить себя в большей безопасности, особенно во время зимнего сезона вирусных заболеваний и в условиях постоянно растущих цен. Я неоднократно заявлял, что отказ от оплаты больничных в 2009 году был большой ошибкой. По профсоюзной деятельности я помню, что в 2015 году мы за один месяц собрали двадцать пять тысяч подписей в поддержку оплаты больничных“, – сказал министр охраны здоровья и труда Пеэп Петерсон.
„Люди, работающие за компьютером, могут не так остро ощутить удар по кошельку, поскольку в случае легкого заболевания они могут переключиться на удаленную работу, сохраняя зарплату. Однако почти половина работников в Эстонии не могут работать удаленно, например, полицейские, учителя, медицинские работники и работники попечительских учреждений. Возможность заболев, остаться дома без существенной потери дохода, очень нужна в сегодняшней экономически сложной ситуации. Я считаю, что текущий порядок должен стать постоянным“, – добавил Петерсон.
Согласно установленным правилам, в 2009-2020 годах работодатель оплачивал больничный с четвертого по восьмой день, а Больничная касса – начиная с девятого дня. В последние три года работодатели выплачивают компенсации со второго по пятый день, их размер составляет 70% от заработной платы.
Сохранение действующей сейчас системы не повлечет за собой крупных затрат для работодателей, ведь хотя работодатель и оплачивает больничный со второго дня, по действующей системе он обязан выплачивать компенсацию за четыре, а не за пять дней, как это было до пандемии.
Как правило, работодатели выплачивают компенсации по болезни вместе с ежемесячной зарплатой, то есть в конце января или начале февраля. Однако если работодатели производят выплаты работникам со второго по пятое число месяца, то и для них провозглашение закона ничего не изменит в порядке выплаты компенсации.
„Для работодателей и работников нынешний порядок компенсации продолжит действовать в неизменном виде. То есть вносить какие-либо изменения в систему начисления заработной платы не требуется“, – подтвердила Пилле Банхард, член правления Эстонской больничной кассы.
Как и в предыдущие годы, в начале 2023 года выплата, которую Больничная касса производит по листкам нетрудоспособности тем застрахованным лицам, период освобождения от работы которых начинается в январе, произойдет с задержкой примерно на две недели. Это связано с обработкой Налогово-таможенным департаментом деклараций о доходах за 2022 год. Пособие по нетрудоспособности рассчитывается на основе облагаемого социальным налогом дохода в 2022 году, данные которого Налогово-таможенный департамент передает в Больничную кассу.
Больничная касса начнет выплаты тогда, когда Налогово-таможенный департамент завершит обработку деклараций за 2022 год. Ожидается, что это произойдет в середине января.
По прогнозу Больничной кассы Эстонии, в первом полугодии больничные листы будут выданы примерно 200 000 человек. Дополнительные расходы бюджета учреждения в связи с изменением составят примерно 16 миллионов евро. На основании Закона о медицинском страховании Больничная касса обязана выплатить компенсацию в течение 30 календарных дней после получения корректной информации по листку нетрудоспособности.