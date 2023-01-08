Действующий порядок компенсации больничных продлен до конца июня

Установленный порядок компенсации позволяет людям остаться дома при первых симптомах болезни, сохранив при этом уровень дохода.

„Для сотен тысяч жителей Эстонии крайне важно продление выплат компенсации по временной нетрудоспособности со второго дня болезни. Это позволяет ощутить себя в большей безопасности, особенно во время зимнего сезона вирусных заболеваний и в условиях постоянно растущих цен. Я неоднократно заявлял, что отказ от оплаты больничных в 2009 году был большой ошибкой. По профсоюзной деятельности я помню, что в 2015 году мы за один месяц собрали двадцать пять тысяч подписей в поддержку оплаты больничных“, – сказал министр охраны здоровья и труда Пеэп Петерсон.

„Люди, работающие за компьютером, могут не так остро ощутить удар по кошельку, поскольку в случае легкого заболевания они могут переключиться на удаленную работу, сохраняя зарплату. Однако почти половина работников в Эстонии не могут работать удаленно, например, полицейские, учителя, медицинские работники и работники попечительских учреждений. Возможность заболев, остаться дома без существенной потери дохода, очень нужна в сегодняшней экономически сложной ситуации. Я считаю, что текущий порядок должен стать постоянным“, – добавил Петерсон.

Согласно установленным правилам, в 2009-2020 годах работодатель оплачивал больничный с четвертого по восьмой день, а Больничная касса – начиная с девятого дня. В последние три года работодатели выплачивают компенсации со второго по пятый день, их размер составляет 70% от заработной платы.

Сохранение действующей сейчас системы не повлечет за собой крупных затрат для работодателей, ведь хотя работодатель и оплачивает больничный со второго дня, по действующей системе он обязан выплачивать компенсацию за четыре, а не за пять дней, как это было до пандемии.