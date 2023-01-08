08.01.2023, 09:44
В Украине назвали дату вероятного начала второй волны мобилизации в России(26)
ФОТО: | Scanpix
Российские власти могут объявить о новой волне мобилизации 15 января, пишет DW.
Об заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Черняк в интервью германскому информационному порталу t-online.
„Мы готовы к любому развитию событий и будем продолжать освобождать украинскую территорию, независимо от того, сколько новых солдат наберет Россия. Они должны сдаться или будут уничтожены“, - заявили в этой связи в Минобороны Украины.
В российском оборонном ведомстве относительно возможных дат начала нового этапа мобилизации не высказывались.