За рубежом
08.01.2023, 09:44

В Украине назвали дату вероятного начала второй волны мобилизации в России

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6 января, Омск. Мобилизованный россиянин прощается с близкими.
6 января, Омск. Мобилизованный россиянин прощается с близкими.
ФОТО: ALEXEY MALGAVKO | Scanpix

Российские власти могут объявить о новой волне мобилизации 15 января, пишет DW.

Об заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Черняк в интервью германскому информационному порталу t-online.

„Мы готовы к любому развитию событий и будем продолжать освобождать украинскую территорию, независимо от того, сколько новых солдат наберет Россия. Они должны сдаться или будут уничтожены“, - заявили в этой связи в Минобороны Украины.

В российском оборонном ведомстве относительно возможных дат начала нового этапа мобилизации не высказывались.

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