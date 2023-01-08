В ЮАР обнаружили подвариант омикрон-штамма коронавируса „Кракен“

Де Оливейра, который получил мировую известность после того, как его команда выявила и классифицировала штамм бета в 2020 году и омикрон в 2021 году, указал, что не опасается новой большой волны заражений в стране.

„Я не ожидаю большой волны заражений со случаями госпитализации в ЮАР: у нас сильный уровень иммунитета населения от предыдущих волн омикрона“, – написал вирусолог в Twitter.

В ЮАР в 2021 году был выявлен первый случай заражения штаммом омикрон, который позже распространился по всему миру и привел к введению ограничительных мер в ряде стран.