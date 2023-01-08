Очередной удар для Шакиры: Пике начал ей изменять гораздо раньше, чем она думала

Издание Page Six пишет, что Шакира совершенно опустошена после того, как в сети начали распространяться доказательства того, что Пике был со своей новой девушкой Кларой Чиа Марти, когда он еще „счастливо“ жил с певицей.

Внимательные поклонники певицы увидели новую девушку футболиста, Клару Чиу Марти, в видео-интервью, которое было записано еще в 2021 году через Zoom. Оно было снято в доме, в котором Пике жил вместе с Шакирой и их детьми, когда они еще счастливо жили вместе.

Источники, близкие к окружению звездной пары, сообщили, что Шакира не подозревала, что любовница тайно посещала их общий дом. „Теперь певица очень расстроена, узнав, что эта женщина чувствовала себя как дома в месте, где звездная пара жила со своими детьми“, — сказал источник.

Сообщается, что во время интервью футболиста, Шакира путешествовала со своими детьми. „На тот момент звездная пара еще была вместе. Шакире грустно осознавать, что измены начались даже раньше, чем она думала“, — добавил источник.

В начале июня 2022 года артистка официально сообщила о прекращении отношений с Пике из-за его многочисленных супружеских измен.

После того как Шакира узнала об измене футболиста, она подала в суд и получила полную опеку над детьми. Сейчас 9-летний Милан Пике Мебарак и семилетний Саша проживают с мамой в Майами. Отец может в любое время навещать детей, а расходы на перелеты разделят обе стороны.