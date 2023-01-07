Зеленский ввел санкции против Басты, Галустяна, Лолиты и других деятелей культуры

В их числе Филипп Киркоров, Василий Вакуленко (Баста), Ирина Аллегрова, Дмитрий Билан, Лариса Долина, Михаил Шуфутинский, Сергей Лазарев, Лолита Милявская, Анна Нетребко, Стас Пьеха, Анита Цой, Валерий Кипелов, Евгений Петросян, Михаил Галустян, Никита Михалков, Леонид Якубович, Дмитрий Дюжев, Дмитрий Харатьян и другие.

В санкционный список также попали телеведущая Жанна Бадоева и бывший футболист сборной Украины Анатолий Тимощук, а также руководители информагентства „Россия сегодня“ Маргарита Симоньян и Дмитрий Киселев.