Потрясающе! Мартен Лийв завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по конькобежному спорту

Формат спринтерского многоборья на ЧЕ предусматривает, что за два дня нужно было дважды преодолеть дистанцию 500 метров и дважды - 1000 метров, результаты четырех забегов конвертируются в баллы и суммируются.

Голландец Хейн Оттерспеер лидировал после первого дня. Мерейн Шеперкамп уступил своему соотечественнику 0,14 секунды, а Лийв 0,28 секунды. Кай Вербей из Нидерландов стал четвертым (+0,36), Давид Боза из Италии — пятым (+0,61), а Ховар Лорентсен из Норвегии — шестым (+0,86).

Второй день соревнований начался с дистанции 500 м, где лучшее время показал Шеперкамп (35,13), обогнавший Лийва на 0,10 секунды и Вербейя на 0,15 секунды. Оттерспеер прошел дистанцию за 35,68 и стал лишь 11-м.

Благодаря неудачному выступлению лидера первого дня, Лийв поднялась на второе место в общем зачете. Перед дистанцией 1000 м представитель Эстонии уступил Шеперкампу 0,48 секунды, но Вербей, занявший третье место, опередил его на 0,25 секунды. Оттерспеер, опустился на четвертое место и отстал от Лийва на 0,34 секунды.

На дистанции 1000 м Оттерспеер показал лучший результат 1:08,66, но этого не хватило для победы, и он уступил Шеперкампу (+0,34) 0,24 секунды в сумме четырех гонок. Лийв, занявшая третье место (+0,58), была на расстоянии в 0,36 секунды от золотой медали.